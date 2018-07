Granskningsnämndens avslag på ”Grisen Putin”

Jag har publicerat några artiklar om anmälningar till Granskningsnämnden, Myndigheten för Radio och TV. Samtliga har fått avslag, inklusive ett av mig. För närvarande har jag en anmälan inne sedan slutet av mars. SvT visar ”Cries for Syria” – propaganda för al-Qaida.

Deras utslag visar hur man inom Public Service Radio och TV ser på sin roll att förmedla objektiv och allsidig information.

Gör man det? Vad tycker Du?

Artikel nedan publicerades här 23 juli ett tidigare. Inget talar för att policyn hos Public Service Radio och TV har ändrats.

Artikeln.

Zoltan Tiroler har i slutet av april 2016 anmält ett reportage av Maria Persson Löfgren till Granskningsnämnden, Myndigheten för Radio och TV, Myndigheten för radio och TV och givit mig tillåtelse att publicera anmälan.

Anmälan till Granskningsnämnden



Jag skrev själv bl.a. följande. Liknelsen av Putin som gris kommer från IS, rapporterar Berlinske Tidning. Berlingske Tidning. Putin kallas gris i propagandafilm av IS.

* Ja, smutskastningen av Putin gynnar IS, då Ryssland och Syrien är de främsta motståndarna för IS, och Maria Persson-Lövgren ger här sitt bidrag.



Zoltan Tirolers anmälan av Maria Persson Löfgrens reportage 25/4, P1-morgon ca 08.50 för partiskhet.

”Ett enskilt inslag kan inte alltid vara balanserat och presentera alla relevanta fakta. Men det aktuella inslaget är grov och ensidig propaganda. I samma veva som Ukraina väljer en dokumenterad rasist, anti-semit och fascist till talman i parlamentet (denna nyhet förbigås med tystnad) rapporterar Löfgren istället om ”grisen Putin” och hyllar en död ”hjälte” som slagits mot sitt eget folk. Tyvärr är inslaget inte ett enskilt övertramp utan en i en lång rad av liknande av Persson Löfgren, men denna gången ännu grövre än det brukar vara. Ukrainas armé

skulle i sin propaganda inte behöva ändra ett enda kommatecken i inslaget, utan sända det precis som det är (på ukrainska).

Testa att byta ut ”Putin” mot ”Obama” så framgår hur smaklöst, enkelriktat och grovt inslaget är. (Och otvivelaktigt är det så att Obama har fler liv på sitt samvete än Putin). Den fullkomligt okritiska hyllningen av den döde militären, med sentimentala snyftinslag, skulle kunna ingå i journalistutbildningen som exempel på enögd rapportering. Skamligt!

Fox News har en del att lära sig av P1-morgon.

Public Service borde ha som uppgift att försöka ge en balanserad bild av viktiga händelser, gärna med de olika sidornas versioner. Persson-Löfgren är objektivt sett en propagandist i Ukrainaregeringens tjänst och Public Service har skändligen svikit sin uppgift. Att visningen av den franska dokumentärfilmen om Ukraina skjuts upp gång på gång passar in i den ensidiga propagandabild som Sveriges Radio/TV ger av konflikten.

Vilket blev då Granskningsnämndens utslag? Vad tror Du?

Jo, detta. Fick beskedet förra veckan av Zoltan Tiroler, som givit mig tillåtelse att publicera detta.

” SAKEN. P1-morgon, 2016-04-25, inslag om oroligheterna i östra Ukraina; fråga om opartiskhet

BESLUT Inslaget frias. Granskningsnämnden anser att det inte strider mot kravet på

opartiskhet.” …

”Anmälarna anser att reportern i inslaget agerade partiskt genom att jämföra Rysslands president Vladimir Putin med en gris. Denna jämförelse fick enligt anmälarna inslaget att framstå som ensidig propaganda som spär på rasism och

ryssofobi.” …

”AKTUELL BESTÄMMELSE

Sveriges Radio ska utöva sändningsrätten opartiskt och med beaktande av att en vidsträckt yttrande- och informationsfrihet ska råda i radion (14 § i sändningstillståndet). Kravet på opartiskhet tillämpas enligt granskningsnämndens praxis i

princip fullt ut på programledare, reportrar och andra som genom sin ställning i ett program kan uppfattas som företrädare för programföretaget.

Bestämmelsen innebär bland annat att en programledare eller reporter inte får göra värderande

uttalanden eller ta ställning i kontroversiella frågor.

GRANSKNINGSNÄMNDENS BEDÖMNING

Granskningsnämnden har granskat det aktuella inslaget mot bakgrund av anmälningarna. Enligt nämndens bedömning strider inslaget inte mot kravet på opartiskhet.”

Detta beslut har fattats av granskningsnämndens vice ordförande Kristina Ståhl efter föredragning av Gustav Aspengren..

Kommentar: Ingen motivering lämnas. Så det är inte ”värderande” att utan kritik lyfta fram en bild av en president som en gris…

Jag kan nämna att Maria Persson-Löfgren hotade att anmäla mig för att jag i Twitter sakligt kritiserade ett annat inlägg av henne.

Den 30/4 publicerade jag en anmälan av Nils Nordlund gällande samma inslag av Maria Persson Löfgren i P1 om ”grisen Putin”, samt även en äldre anmälan av honom.

Nils Nordlunds anmälan





Nils skrev ”Hörde nu på morgonen något av det grövsta, som förekommit i vår Public Service. Det kunde ha varit Goebbels eller stått i ”Mein Kampf”. Med en helt osannolik paranoid skadeglädje rapporterade Maria Persson-Lövgren i programmet P1-morgon kl 8.51 (2.51 in i programmet) med början kl 8.53 om en gris, som kallades ”Putin”, därför att ingen skulle bli ledsen, när han slaktades.

Det är ett konkret hot och en uppmaning till mord, långt värre än turken, som allmänt tyckte, att armenier var hundar, som skulle dödas.”

Det är naturligtvis också långt värre, än det inslag om Israel i Studio Ett, som ni nyligen kritiserat.

Det handlar om en rasism, en russofobi, som fick Hitler att anfalla Ryssland med 27 milj. dödade ryssar, som resultat.

Vilket blir då Granskningsnämndens utslag för Nils anmälan? Vad tror Du?

Svar idag: Avslag som de tidigare anmälningarna.

intressant.se Granskningsnämnden, Ryssland, Putin, politik, massmedia, USA krig, desinformation Ukraina EU