Frihet åt Julian Assange! Libertad a Julian Assange!

Denna video är från den första manifestationen till stöd för Julian Assange utanför Ecuadors ambassad i Stockholm, 3 augusti 2018 av Internationella Kommittén för fred, rättvisa och folkens värdighet,Stockholmsavdelningen. Manifestationen beskrivs HÄR Deltagandet var inte så stort vid denna snabbt organiserade manifestation, men man beslöt om en ny manifestation nu på fredag kl 15. Det är viktigt att sprida information om detta. Svenska media har tyvärr knappast uppmärksammat Julian Assanges prekära situation visar en sökning på internet, medan enstaka artiklar finns i internationella media.

Åtta föreningar hade hunnit ställa sig bakom den på kort tid arrangerade manifestationen:

– Folket i Bild Kulturfront, Stockholm. Initiativtagare.

– FIB-juristerna

– Charta2008

– Swedish Doctors for Human Rights (SWEDHR) – Cambio Foro Bolivia-suecia (Forum Bolivia-Sverige)

– Iraksolidaritet

– Jemensolidaritet

– Syriensolidaritet.

Uppropet som läste upp av Eva Jonsson i Folket i Bild Kulturfront, Stockholm.

Vi närvarande här samt följande föreningar kräver att Ecuador inte utelämnar Julian Assange, portalfigur i Wikileaks, och tillåter honom att som tidigare kunna kommunicera med omgivningen.

Vi ställer oss också bakom följande internationella upprop och öppna brev till president Trump till stöd för Julian Assange:



Särskilt yttrande:

Organisationen Swedish Doctors for Human Rights SWEDHR gör ett tillägg i ett särskilt yttrande. SWEDHR takes pride in participating in the demonstration in support of Julian Assange which takes place outside the embassy of Ecuador in Stockholm. Our organisation has been active from the start in fighting against the indiscrminate arrest of Julian Assange, and against the constant threats od his extradition to the U.S.We request to the Swedish government to grant political asylum to JR. We also call to the organisations participating in this event, to join dforces under an organisation for world peace.



Open Letter to President Trump:

Dear President Trump,

We are journalists, activists and citizens from the United States and around the world who care about press freedom and are writing to you in response to the latest threat of prosecution against WikiLeaks for its journalistic work. We ask you to immediately close the Grand Jury investigation into WikiLeaks and drop any charges against Julian Assange and other Wikileaks staff members which the Department of Justice is planning.

This threat to WikiLeaks escalates a long-running war of attrition against the great virtue of the United States — free speech. The Obama Administration prosecuted more whistleblowers than all presidents combined and opened a Grand Jury investigation into WikiLeaks that had no precedent. It now appears the US is preparing to take the next step — prosecuting publishers who provide the ”currency” of free speech, to paraphrase Thomas Jefferson. It is reported that charges, including conspiracy, theft of government property and violating the Espionage Act are being considered against members of WikiLeaks, and that charging WikiLeaks Editor, Julian Assange, is now a priority of the Department of Justice.

A threat to WikiLeaks’ work — which is publishing information protected under the First Amendment — is a threat to all free journalism. If the DOJ is able to convict a publisher for its journalistic work, all free journalism can be criminalised.

We call on you as President of the United States to close the Grand Jury investigation into WikiLeaks and drop any charges planned against any member of WikiLeaks. It was a free and robust press that provided you with a platform on which to run for president. Defending a truly free press requires freedom from fear and favour and the support of journalists and citizens everywhere; for the kind of threat now facing WikiLeaks — and all publishers and journalists — is a step into the darkness.

