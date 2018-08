BRICS växer om G7 och lägger grund till ny världsordning

BRICS hade 25-27 juli sitt senaste, tionde, toppmöte i Johannesburg. Har Du läst någon av artiklarna i svenska etablerade media? Inte, det – nej mötet i världens största ekonomiska block kommenteras inte där. Fast mötet riktade kritik mot USA:s protektionism och unilateralism och pläderade för internationellt samarbete och frihandel. Man uttalade också stöd för Syriens kamp mot terrorismen. Min lilla rapport baseras främst en artikel hos Pål Steigan som jag förkortat något samt litet på en artikel hos Globalresearch.Pål Steigan https://steigan.no/2018/08/brics-er-det-nye-formatet-som-skaper-en-ny-internasjonal-orden/

Deltagare på mötet var förstås BRICS-länderna Brasilien, Ryssland, Indien, Kina och Sydafrika men också Turkiet, Egypten, Argentina och Indonesien. Det utvidgade BRICS + är ett större ekonomiskt block än det splittrade.

På mötet lanserade Kinas president Xi Jinping ett nytt format för länder som kommer att samarbeta med BRICS. Det heter PartNIR, vilket är en akronym för Partnership on New Industrial Revolution.

Dena plattform kan förena globala Syd i ett multinationellt samarbete. Xi lanserade också ett ”nätverk av närmare partnerskap”. Detta gör det möjligt för stora och små ekonomier i Syd att ansluta sig till BRICS-systemet.

En slutsats är att detta är en direkt utmaning för det USA-baserade internationella ekonomiska systemet. Och i en tid då USA-allianserna splittras eller försvagas, kommer BRICS + och PartNIR att få särskilt stor betydelse.

Iran passar in bra i denna modell. Landet är en regional supermakt med stora resurser, men har i flera år varit utsatt för en internationell bojkott. När Iran går med i BRICS + och Cooperation Organization (SCO) Shanghai, kommer blockad av Iran försvagas eller upphöra, oavsett vad USA och västvärlden vill. Och vad betyder Turkiets närvaro?

Dessa nya modeller är också skräddarsydda för att länka hela Afrikanska unionen och Eurasian Economic Union (EAEU) till BRICS +. Det innebär att hela Asien och hela Afrika snart kanske kommer att kopplas till dessa system. Globalresearch påpekar att temat för mötet var “BRICS in Africa: Collaboration for Inclusive Growth and Shared Prosperity in the Fourth Industrial Revolution”. GlobalresearchI ett uttalande från mötet sägs ”“The Summit is focused on the need to strengthen the relationship between BRICS and Africa. In this regard BRICS leaders will also interact with African leaders on how best to bring about inclusive growth and shared prosperity through heightened collaboration. In this context, leaders of the Republics of Namibia, Gabon, Angola, Senegal, Uganda, Togo and Rwanda will participate in the BRICS-Africa Outreach session.”



Från Kinas sida finns också ett osäkert handelskrig som Donald Trump har inlett. Trump kommer troligen att lyckas att reducera Kinas export till USA. Men i stället kan Kinas export till världens värld öka ännu mer. Kina kommer också att kunna bistå den tekniska utvecklingen i ett stort antal länder utan att USA kan förhindra det.

PartNIR handlar om en ny teknisk revolution, och det är uppenbart att Afrika kommer att vara involverat i detta. Väst har hittills erbjudit Afrika krig, inte minst genom USA Africom. Här erbjuds uppbyggnad av forskning, teknikföretag och infrastrukturer som kan utveckla Afrika.

Är Kina imperialistiskt? Givetvis skriver Pål Steigan och jag instämmer. Imperialismen är kapitalismen när den har blivit global och drivs särskilt av finansiell kapital. De fyra största bankerna i världen är kinesiska.

Pål Steigan skriver ”Kinesiskt finanskapital spelar en alltmer global roll och genom Asiatiska utvecklingsbanken och finansieringssystem som är kopplade till ”Nya Sidenvägen” och petroyuan kommer denna roll bara att intensifieras. Vi pratar inte om ”bra” och ”dålig” imperialism. Vi pratar om ett paradigmskifte i den globala kapitalismen där USA-baserade system som har dominerat världen sedan andra världskriget bryts ner och ersätts av en multipolär värld där Kina spelar en stor roll, men inte på samma sätt som USA har spelat det, inte som hegemon, men som den starkaste i ett nätverk av allt starkare ekonomier.

Västerländska politiker fatta ännu inte vad som sker och fortsätter att hänvisa till sina länder som ”Världssamfundet”, även om de är på väg att puttas ut över sidlinjen.” (Slut Pål Steigan) I våras publicerade jag en artikel om Kina som imperialistiskt stat. Är Kina imperialistiskt?

