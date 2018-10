51 år sedan revolutionären Che Guevara mördades – Meningen med livet?

Det är idag 51 år sedan revolutionären Che Guevara mördades. En dyster dag, jag minns den väl. Men också en utgångspunkt för diskussion om lämplig taktik och strategi i kamp mot orättvisar och förtryck. Denna artikel replierar bl.a. på en artikel av Martin Österlin i Proletären för 10 år sedan, som jag förkortat. Därtill om Kubas internationella engagemang och egna reflexioner. Proletären

Många har nog diffus kunskap om Che Guevara, av naturliga skäl. Det var ju 51 år sedan han mördades och han kämpade mot USA-imperialismen, som gärna demoniserar sina kritiker.

Ernesto Che Guevara föddes 1928 i Argentina och växte upp under goda förhållanden, med en far som var ingenjör. Han fick tidigt astman som plågade honom hela livet, och som familjen 1947 flyttade familjen tillbaka till Buenos Aires och Che sökte in på medicinhögskolan. Han kom in och tog examen 1953 på rekordtid tre år.

Under läkarutbildningen hade han inlett sina motorcykelresor i Latinamerika. Han såg hur de fattiga och ursprungsbefolkningen levde.

I Bolivia 1953 upplevde han arbetarmobiliseringen och organiseringen av folkmilis, jordreformen och nationaliseringen av tenngruvorna under den arbetarvänliga nationalistiska regeringen. I Guatemala hade Arbenz-regeringen exproprierat icke uppodlad mark som ägdes av USA-bolaget United Fruit (idag Chiquita) för att fördelas bland landsbygdsbefolkningen. Che bevittnade den USA-uppbackade invasionen som störtade president Arbenz 1954.

I Guatemala, där han fick sitt smeknamn, träffade Che peruanskan och blivande hustrun Hilda Gadea. Genom henne fick han kontakt med och anslöt sig till Kubas revolutionära 26-julirörelse, vars namn kommer från en attack mot Moncada-kasernen i Santiago de Cuba som utfördes 1953 av den nya revolutionära rörelsen

Kubas revolution segrade 1 januari 1959. Che fick kubanskt medborgarskap. Som representant för Kuba besökte han flera länder.

Efter den kubanska revolutionens seger mot Battista-regimen hade Che uppdrag som bl.a. chef för jordreformsinstitutet, riksbankschef, industriminister. H

Senare blev det skilsmässa från Hilda, nytt äktenskap och fyra barn.

1965 avsade han sig alla kubanska uppdrag och skrev ett avskedsbrev till Fidel Castro ”Andra trakter av världen begär mina ringa insatser.” Han reste i hemlighet som rådgivare åt gerillarörelsen i Kongo efter mordet på Patrice Lumumba.

Det var i Afrika han skrev budskapet ”Vietnam får inte lämnas ensamt!”.

1966 återvände Che i hemlighet till Kuba för att förbereda kampen i Bolivia dit han anlände med flera andra kamrater i november samma år.

Nästa år, 1967, 8 oktober sårades Che i strid och togs till fånga. På order från Bolivias regering och i samverkan med CIA mördades Che dagen därpå. 1997 identifierades Ches kvarlevor i Bolivia och flögs till Kuba där de begravdes i ett monument i Santa Clara tillsammans med flera medkämpar.



Hur var läget 1967?

1967 såg USA till att Latinamerikas länder hade presidenter som skyddade USA:s intressen. I Bolivia hette dessa intressen tenngruvor och olja.

År 1952 hade nationalistiska krafter agerat tillsammans med arbetarrörelsen och på gatorna besegrat armén. Tenngruvorna nationaliserades. Jordreformer, allmän rösträtt med mera förverkligades. USA la sig i och en militärkupp genomfördes 1964. Militärkuppens ene general Barrientos blev president och det var han som gav order att mörda Che Guevara.

Kamp i Bolivia

Che hade tillsammans med sin huvudsakligen kubanska gerillagrupp, tagit sig in i Bolivia i hemlighet. Avsikten var att med erfarenheterna från den revolutionära kampen på Kuba bygga upp en gerillarörelse på landsbygden tillsammans med bolivianska revolutionärer, och tillsammans med arbetarrörelsen i städerna och i gruvorna ta makten från militärerna och den USA-beroende överklassen.

Che menade att den kubanska revolutionens seger 1959 visade att: ”De folkliga krafterna kan vinna ett krig mot den reguljära armén” och att ”Man behöver inte alltid invänta alla förutsättningar för att göra revolution; upprorets kärna kan frambringa dem”.

Denna teori, ”focus-teorin”, att en inledd miliär kamp i sig (ganska lätt) kan medföra en revolutionär rörelse har kritiserats som orealistiskt. Kritikerna, bland andra samtida marxister, menar att det centrala är att först skapa starkt stöd bland arbetarklassen och allierade. Därefter arbetet på att införa socialismen på lämpligt sätt, i en något grov beskrivning. Che Guevara och hans anhängare hade nog inte en tillräckligt korrekt teori om kraftförhållandena och den politiska stämningen i Bolivia.

Moraliska drivkrafter

I ett minnestal på Revolutionsplatsen i Havanna 18 oktober 1967, sa Fidel Castro om Che: ”som revolutionär, som kommunistisk revolutionär, som sann kommunist, trodde han obegränsat på de moraliska värdena, och på människornas samvete. Och det bör sägas att han helt klart insåg att de moraliska drivkrafterna är den avgörande hävstången för att bygga upp kommunismen i det mänskliga samhället.”

Vidare skriver han ”För att bygga kommunismen måste man forma den nya människan samtidigt som man förändrar den materiella grundvalen. Det är därför det är så viktigt att välja rätt redskap för att mobilisera folket. Detta redskap måste i grunden vara av moralisk natur, utan att man därför försummar att på ett riktigt sätt utnyttja materiella drivkrafter, främst sådana som också har social inriktning.”

Situationen i dagens värld med USA som krigshotande ensam supermakt kräver all vår förmåga i kampen framöver. I den kampen har vi Che med oss!

Internationell solidaritet.

Che Guevaras insatser i Bolivia är ett av uttrycken för internationell solidaritet. Men Kubas omfattande internationella solidaritet domineras av mycket omfattande hälso- och sjukvårdsinsatser i andra länder. En kort redogörelse, utifrån en artikel här som publicerades för exakt 3 år sedan. Che Guevaras internationalism lever -Kuba sänder 500 läkare mot Ebola!

Artikeln från 2014.

Nu ställer Kuba upp med femhundra läkare för att stoppa ebolaepidemin. Sverige ska skicka tio och USA ingriper med militärer som ska bedriva sjukvård. Hur kommer det sig att det fattiga landet Kuba kan göra så mycket?

Kubanska läkare mot Ebolaepidemin

Kubas internationella hälsobistånd har pågått sedan revolutionen 1959 och under åren har man har skickat ut inte mindre än ett hundra tusen hälsoarbetare till katastrofområden och fattiga samhällen utan fungerande sjukvård. Trots att landet motarbetas och förtalas och trots att man själva lider brist på både medicinsk utrustning och läkemedel (delvis på grund av den USA:s handelsblockad som Sverige i praktiken deltar i) fortsätter man sin självpåtagna, humanitära insats.

Just nu arbetar inte mindre än femtiotusen kubanska hälsoarbetare i Afrika, Latinamerika och Asien. Kubanska läkarlag var snabbt på plats i Sri Lanka efter tsunamin, i Pakistan efter jordbävningen där och tidigare i Centralamerika efter orkanen Mitch, för att nämna några exempel.

Även till det tsunamidrabbade Sri Lanka anlände US Army med militärfordon och personal i kamouflagedräkt för att delta i uppröjningsarbetet och första hjälpen men befolkningen jublade inte. I radioprogrammet Konflikt den 27 september2014 raljerade man över teorier som ifrågasatte att USA:s hjälp skulle ha andra syften än att just hjälpa medan Kubas insatser inte ens nämndes.

Faktum är att Kubas arbete t.ex. i Haiti under många år mångdubbelt har överträffat dem från alla andra länder liksom från internationella organisationer som Läkare utan gränser och Röda Korset. Haitis egna politiska ledare har tillkännagivit sin stora tacksamhet inför omvärlden, men media i väst inbegripet vår public service har förtigit detta.

Världshälsoorganisationen WHO, däremot, har gång på gång lovordat Kubas egen hälsovård och dess internationella bistånd och senast den 22 september framhöll självaste FN-chefen Kuba som en förebild (”role-model”) på hälsoområdet och prisade ännu en gång landets insatser i kampen mot ebolaepidemin.

Medicinsk personal i Kuba är väl förberedda för sådant arbete. Deras eget land är ett låginkomstland i tropikerna med knappa resurser och de har en kultur av solidaritet och medkänsla. Svarta, vita och färgade (om man får använda så primitiva beteckningar) arbetar tillsammans i det flerrasiga samhället, och det är också en fördel när de kommer till Afrika. Det har jag med egna ögon kunnat bevittna när jag verkat i Moçambique, Angola och Etiopien på sjuttio, åttio och nittiotalet.

Det finns såväl regeringar som frivilligorganisationer som samarbetar med Kuba. Mest omfattande är Venezuelas ersättning för en del av Kubas hälsoprogram. Men även länder som Brasilien, Norge och Belgien stöder Kuba i dess hälsobistånd. Kanada deltar i en rad forskningsprojekt med universiteten.

Som ett alternativ till att skicka kubanska läkarlag har Kuba också utbildat tusentals fattiga ungdomar från Latinamerika, Afrika och Asien inom hälsoyrkena. Ungdomarna har fått en fullvärdig utbildning kostnadsfritt på det enda villkoret att de återvänder till sina ursprungssamhällen. Medan USA, England och EU-länderna dränerar u-länder på utbildade yrkespersoner, vilket förutom fattigdomen är en bidragande orsak till ohälsan, skickar Kuba dit dem.

USA har faktiskt ett federalt program för att förmå just kubanska läkare att överge sina arbeten såväl i sitt eget land som i katastrofområden i andra länder och emigrera till USA där de får en särskild förmånlig behandling, pengar och anställning.

Kommer den nya svenska regeringen att återuppta samarbetet på det medicinvetenskapliga området som både kubaner och svenskar minns med saknad? Då kommer Kuba att kunna bidra ännu mera till att förhindra ebolaepidemins spridning. Inte bara Västafrika skulle vara hjälpt av detta utan även mera näraliggande länder som Spanien, Storbritannien och Norge där de första fallen som bekant har dykt upp. Ligger det inte i vårt eget intresse också?

Om nu Sverige inte har kapacitet att skicka personal att bekämpa farsoten kunde vi väl backa upp det land som överträffat sig självt med den otroliga insatsen på femhundra specialister?

Tänk om den nya regeringen skulle minska Sveriges krigsinsatser bara i Afghanistan och använda resurserna till fredsinsatser i Västafrika. Sådana insatser skulle bli mycket effektiva om man samarbetade med Kuba.



På Kuba finns kunnandet och kulturen för ett solidariskt och internationalistiskt hälsobistånd av det slag som Che Guevara fortsätter att symbolisera.

I TV pågår en serie om ”Meningen med livet”. Är inte detta att kämpa mot orättvisor och för en bättre värld. Detta kan ske på olika sätt, som Che, som Kuba i sina omfattande solidariska hälso och sjukvårdsinsatser, i vanligt politiskt arbete eller rentav med pennan.

