Jair Bolsonaro, kallad ”Tropikernas Trump” vann presidentvalet i Brasilien

Media rapporterar att högerextremisten Jair Bolsonaro vann presidentvalet i Brasilien. Han fick 55 % och utmanaren Fernando Haddad från Arbetarpartiet fick alltså 45 %. Förre presidenten Lula, som ledde opinionsundersökningarna har hindrats att ställa upp, och fängslats på anklagelser utan bevis.

Varför vann Bolsonaro?

Bolsonaros seger kan bero på flera faktorer. Dit hör att propagandan om att Rouseff och Lula gjorde sig skyldiga för korruption – utan bevis – har gått hem. Detta och annat indikerar att Brasilien är alltför korrumperat. Miljontals människor har lyfts ur fattigdom, men hade kanske väntat sig mer. Ekonomin har gått dåligt. Underskottet i statens budget, runt 8 procent av BNP i år, måste minskas. Dagens Industri skriver idag ”Bolsonaro har i hög utsträckning överlämnat de ekonomiskpolitiska frågorna till sin USA-utbildade ekonomiske rådgivare Paulo Guedes, som pekas ut som landets näste finansminister.

Vidare spelar religionen ganska stor roll i Brasilien”. Tidningen Dagen skriver ”Flera tunga pingstledare har gått ut i valrörelsen i Brasilien och sagt att de stödjer Jair Bolsonaro. Unga pingstvänner delar ut valreklam utanför kyrkorna. ‘Det har varit otroligt viktigt för att nå ut till de fattiga, som oftare går i kyrkan än andra’, säger Kajsa Norell, journalist som skrivit en bok om just pingströrelsen i landet.” Dagen Man erinrar sig att den svenske skalden Erik Gustaf Geijer och Karl Marx menade att ”Religion är opium för folket.” Forskning och Framsteg.

Sveriges Radios Lotten Collin säger ”Men hans anhängare ser i ex-militären en icke-korrupt politiker som kan ta Brasilien ur den ekonomiska krisen och tackla den växande kriminaliteten. Frågan är dock hur Bolsonaro ska kunna vinna stöd i kongressen utan att hemfalla till den korruption som alltid präglat brasilianska regeringsallianser.” Sveriges Radio

Historia, högerextremism – och kanske fascism.

Efter att folket tidigare motsatt sig de liberala mittenkandidaterna har etablissemanget satt sitt hopp till en rasistisk högerextremist som öppet förespråkat militärdiktatur. Aftonbladet skriver ”Jair Bolsonaro, även kallad ”Tropikernas Trump”, fortsatte sitt tal med att lova att försvara ”konstitutionen, demokratin och friheten”. …”Han vill gå ur FN och klimatavtalet och för en hård abortpolitik. Bolsonaro är hyllad av framför allt överklassen i Brasilien. Många av hans väljare ser honom som landets räddare.”…”Han har erkänt att han köpt sex för pengar han fått från boendebidrag och har sagt att han inte skulle våldta politiken Maria do Rosario eftersom ”hon var för ful”.Aftonbladet. Fernando Haddad lovade också att försvara demokratin.

Fernando Haddad, som var utbildningsminister under den populäre socialdemokratiskt inriktade presidenten Lula, hade långsamt arbetat sig uppåt i undersökningarna, men det räckte inte. Korruptionsskandaler i Brasilien.

Jair Bolsonaro kallar sig liberal och har i sin kampanj lovat skattesänkningar, nedskärningar och privatiseringar – men också hårdare tag mot kriminalitet och korruption. I högerpopulistisk tradition har han med rasistisk jargong riktat missnöjet i landet mot minoriteter och vunnit stöd främst bland landets vita övre medelklass – men också bland en del arbetare. Han vill låta industrier etablera sig i den för världens klimat så viktiga koldioxidupptagande regnskogen i Amazonas.

Bolsonaro har öppet hyllat den tidigare militärdiktaturen i Brasilien och Pinochetfascismen i Chile. Han har uttalat stöd till tortyr, hotat med inbördeskrig och med att döda tiotusentals politiska motståndare, ”det jobb som militärregimen inte gjorde”. Han tycker att Brasiliens svarta befolkning ”inte ens duger till fortplantning”, och är ökänd för sina kvinnofientliga kommentarer.

Trots att Bolsonaro får såväl Trump som alla europeiska högerledare att verka som politiskt korrekta mysliberaler hörs inga större protester från etablissemanget i väst som istället är upptagna med att demonisera vänsterregeringarna i Venezuela och Nicaragua.



Jair Bolsonaros väg mot presidentposten kan också ses som en grundkurs i fascismens roll som finanskapitalets sista utväg. Den amerikanska tidningen The Nation beskriver det pedagogiskt i en artikel med rubriken ”Den brasilianska elitens plan för att förstöra Arbetarpartiet har misslyckats”. Detta kan innebära att landet träder in i ”den fascistiska neoliberalismens fas”, som den franska sociologen Christian Laval beskrev det på ett valmöte för vänstern i Brasilien.

Den liberala elitens plan i Brasilien var att få ett stopp på den vänstersocialdemokratiska Arbetarpartiets reformer som höjt arbetarnas levnadsstandard och lyft 40 miljoner brasilianare ur extrem fattigdom.

Arbetarpartiets president Dilma Rousseff, som vunnit valet 2014, anklagades för korruption och avsattes av senaten i vad allt fler erkänner var en statskupp. Genom välorganiserade massprotester och en kampanj orkestrerad av det monopolistiska medianätverket Globo anklagades Arbetarpartiet, Dilma Rousseff och den tidigare presidenten Lula för att vara ansvariga för korruptionen i landet.

Är Lulas fall slutet på det socialdemokratiska experimentet i Latinamerika?

När Rousseff avsatts genomförde den nyinstallerade presidenten Michel Temer nyliberala chockreformer och drastiska nedskärningar. Planen var att därefter bereda väg för en mer ”demokratisk” väststödd liberal mittenregering ledd av till exempel Brasiliens socialdemokratiska parti.

Problemet var att nyliberalismen och de massiva nedskärningarna inte var så populära bland vanligt folk. De miljontals – även i den så kallade medelklassen – som fått det bättre ställt under Arbetarpartiets försiktiga vänsterpolitik såg nu sina löner sjunka och sin trygghet raseras.



Men väljarna gick inte till någon annan av etablissemangets mittenliberala kandidater. Istället började stödet för förre presidenten Lula återigen att öka. I vissa undersökningar hade han närmare 50 procent av rösterna.

För att hindra Lula från att kandidera till valet åtalades och dömdes Lula i början av året till 12 års fängelse för ett korruptionsbrott som domaren själv erkände att det inte fanns konkreta bevis för. Trots att domen hindrade honom från att ställa upp i val visade undersökningar från så sent som i augusti på en överlägsen ledning för Lula.

För den nyliberala eliten och finanskapitalet återstod ett kort för att hindra Arbetarpartiet från att återta makten med eller utan Lula. Nämligen högerextremisten Jair Bolsonaro, kandidat för Socialliberala partiet, som det senaste året snabbt stigit i opinionsundersökningarna.

Bolsonaro hade sedan en tid lyfts fram av medianätverket Globo och industriarbetsgivarföreningen FIESP och har allt mer omfamnats av etablissemanget i Brasilien. Han har också uppvaktats av USA och bland annat bjudits in till liberala Council on Foreign Relations i New York.

Med hjälp av den USA-utbildade nyliberala rådgivaren Paulo Guedes, som arbetat under Pinochets diktatur i Chile, har Bolsonaro formats till finanskapitalets starke man i Brasilien.



”Bolsonaros styrka verkar lugna investerarna”, som en chefsekonom på en brasiliansk mäklarfirma konstaterade.

Innehållet i denna artikel bygger delvis på den tidigare publicerade Så beredde det liberala etablissemanget vägen för fascisten Bolsonaro. som återger en artikel av August Eliasson i Proletären. Proletären