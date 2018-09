Terrorister i Syrien använder barnsoldater från Kina, som kanske ingriper i kriget?

Det turkiska islamiska partiets (TIP) terroristgrupp, som består av kinesiska uighurer, har publicerat en video online med beväpnade barn och kallade dem ”små krigare av jihad”. Videon, dedicerad till firandet av Eid al-Adha muslimska semestern, visar bilder av de senaste kamperna i provinsen Aleppo och beväpnade barn. Terroristorganisation i Syrien använder barnsoldater.

Dussintals urigurfamiljer har flyttat till Syrien från Kinas Xinjiang Uyghur autonoma region (Urumqi-staden) under kriget i Syrien. Ursprungen har de bosatt sig i norra delen av provinsen Latakia, men efter befrielsen av den största delen av regionen flyttade de till Idlibs och Aleppos provinser.

Barnsoldater från Turkis islamiska parti (TIP) terrorist group.info.warsonline. [/ caption] Barn av Uighur-jihadister förbereds för ”jihad” från en tidig ålder. Turkistans islamiska parti samarbetar aktivt med al-Qaida och deltar i stridigheter i Pakistan och Afghanistan. Tidigare publicerade TIP en video och bilder av ett barns träningsläger, som ligger i Pakistan.

Kommentar: En av de terroristgrupper som stöds av USA:s och Västs Syrienpolitik.

Det rapporteras att trupper från Kina deltog i den stora ryska övningen i Medelhavet nyligen, och att de kanske ska sättas in mot terrorister i Syrien. ”Våra militär källor uppger att 3 500 marinsoldater från Kina är i vänteläge för att kanske flygas via Ryssland till Idlib för att återta provinsen från terrorister, tillsammans med trupper från Ryssland, Iran och Syrien.Peking har ett särskilt intresse till följd av den stora närvaron av flera tusen islamister från Uighur-provinsen. (”Our military sources report that 3,500 Chinese marines are on standby for flights to Syria to join the Russian-Iranian-Syrian campaign for retaking Idlib province from rebel hands. They will fly through Russia. Beijing owns a special interest in this campaign in view of the strong presence among the jihadist groups holed up in Idlib of several thousand Uighur Islamists from Xinjiang, who are members of the banned Turkistan Islamic Party (TIP), Al Qaeda’s branch in China.”)

Kina kanske ingriper i kriget