Off-Guardian: Vad händer med historien om Bellingcat och Skripal-förgiftningen?

Denna intressanta artikel från Off-Guardian Off-Guardian 9/10 har vänligen översatts av Björn Nilsson som har den högst läsvärda bloggen ”Björnbrum” Björnbrum

Den som tror att de har ett definitivt svar vid detta tillfälle bör ta en paus och tänka efter. Mycket litet av något är klart och inget verkar särskilt vettigt.Den ”officiella” brittiska historien (förutom att den verkligen inte är officiell eftersom regeringen har varit noga med att hålla avstånd och ha svängrum angående detaljerna) var inledningsvis, och är ännu mer så idag, motsägelsefull, faktamässigt otrolig och utan bekräftelse på de mest viktiga detaljerna.Nästa alla de inledande frågorna och gåtfulla områdena förblir ännu obesvarade och olösta. Vi har ännu ingen förklaring till något av det följande:

• Varför Ryssland alls skulle vilja mörda Skripal för att inte tala om att använda något så exotisk och oprövat som ”Novichiok”. Och varför de uppenbarligen skulle göra så vid en tid som överensstämde perfekt med UK/USA:planer i Syrien, inklusive en möjligt falsk kemisk attack i Douma som berättigande för en fullskalig NATO-attack på Damaskus.

• Hur de brittiska myndigheterna så fort kunde vara säkra på rysk statlig inblandning eller källan till det använda påstådda ”Novichok”.

• I vilken form fanns påstådda nervmedlet var: var det kräm (på dörrhandtaget), pulver/aerosol (i luftkonditioneringen i Skripals bil) eller flytande (i en parfymflaska)?

• Hur, när och var giftet antogs ha lagts ut.

• Hur det påstådda superdödliga nervmedlet (många gånger dödligare än VX) varken dödade något av de primära målen, eller något av de sekundära målen, utom kvinnan som uppges ha bokstavligen sprutat det på sin egen hud.

• Var är de två Skripal och polisen Bailey och varför de antingen inte kan eller vill tala med pressen eller uppträda offentligt? Medan rädsla (antingen för deras ”beskyddare” eller för ryska repressalier) kan vara ett möjligt skäl i Skripals fall är det svårt att se varför detta skulle gälla för Bailey.

• Varför tiden för den påstådda förgiftningen inte passar med rutten för de två påstådda misstänkta i fallet, som inte anlände till Salisbury förrän flera timmar efter att nervmedlet hade satts på dörrhandtaget (om detta verkligen är den av de många versionerna som vi antas tro är sanna).

• Varför finns inga bilder från övervakningskameror av de misstänkta närmare än 500 yards till Skripals hus. Inga bilder av dem ens från någon väg som anknyter till eller leder direkt till Skripals hus.

• Varför två påstådda GRU-agenter skulle uppträda på något av de sätt Boshirov och Petrov uppträdde, inklusive att lämna ett synligt spår av sin visit och leta efter gamla mynt på Salisburys huvudgata.

Ännu är dessa frågor obesvarade. Men sent förra månaden kom Belingcats inträde i röran, som kulminerade i andra delen av deras ”rapport” kompletterad med en presskonferens utanför parlamentet av – Eliot Higgins.

Bellingcat/Higgins är som vi nu vet en betald front för brittiska underrättelsetjänster, genom vilken de skickar den information – eller mer ofta den desinformation – som de inte direkt vill bli förbundna med, antingen för att den är för svag, för korrupt eller absurd, eller för att de vill ge informationen ett sken av ”gräsrots-hederlighet” genom att sätta den i händerna på en (fumlig) amatör.

Vad Bellingcat säger oss, sant eller falskt, är vad UK/NATO:s säkerhetsstyrkor vill att vi skall höra. Och vad Bellingcat för närvarande säger är att de ”bevisat” att Boshirov och Petrov, de två uppenbarligen olycksamma ryska turisterna som sett vandra runt i Salisbury i mars, i själva verket är Chepiga och Mishkin, militära elit-underrättelseofficerare.

Vi kan undra om Higgins påståenden hur han fick denna information stämmer. Det förefaller ganska klart att hans historia av hur han ”upptäckte” deras identiteter är fullständigt falsk. Den innehåller alltför många anonyma källar, lyckliga gissningar och slumpartade möten för att vara trovärdig. Bellingcats klumpiga metod med googlande och sökning på spegelvända bilder är märklig och högst tveksam.

Vad som verkar ganska troligt, om inte skriande uppenbart, är att de ha fått förarens körkort och annan påstådd dokumentation från sina ”anonyma källor” (vilka de nu är) och arbetade sig bakåt därifrån för att försöka att sälja vad som i grunden är en data-dump som ett stycke undersökande journalism.

Men allt detta är hur som helst omtvistat. En större fråga är vad är den sanna historien?

Bakgrundsberättelsen som levererats av Bellingcat och hans ryska allierade om dessa alternativa identiteter är motsägelsefulla. Några människor i Chepigas hemstad svär på att Boshirov är mannen. Andra säger nej. Chepiga var flintskallig och hade ett annorlunda ansikte. Samma suddighet gäller för Mishkin/Petrov. Till och med Bellingcat medger att bara en anonym tidigare elev från ”Mishkins” påstådda skola var beredd att säga att en sådan person med sådant namn någonsin hade gått där. Alla de tidigare före detta studenterna som Bellingcat frågat sade sig inte ha något minne alls av honom. Det återstår en samling anekdoter av påstådd dokumentation, av vilka några ser ganska riktiga ut vid en ytlig analys:

Några är mer tvivelaktiga:

Många potentiella förklaringar har erbjudits.

Är dess två män verkligen militära elit-underrättelseagenter utsända av Putin för att göra slut på en åldrande spion av skäl som verkar undandra sig analys?

Sändes underrättelseofficerarna för att tala med Skripal av någon orsak, och förgiftades Skripal för att hindra att mötet ägde rum?

Kan detta möjligen ha skett på uppmaning av några skojare i Ryssland för att förgifta Skripal eller utföra andra missdåd?

Var de syndabockar, för att ta stöten efter Skripals avsedda frånfälle?

Är de bara vad de just sade att de var, ett par turister, och är det hela en samling av klumpiga och inte så klumpiga västliga förfalskningar?

Eller är detta, som Craig Murrays kontakter verkar antyda, bara ett egendomligt skuggspel från båda sidor? Ett utvidgat spel om simulering, bluff och motbluff, av skäl vi inte kan uppfatta?

Nå, just nu är dina gissningar lika goda som mina.

Ytterligare uppgifter från oss finns här Där finns bland annat en senare intressant artikel ”On the first of May, the UK’s National Security Adviser Sir Mark Sedwill told MPs that the agencies he oversaw – MI6, MI5 and GCHQ – had no information on who was responsible for the attack on Sergei Skripal and his daughter two months earlier.” Off-Guardian: The framing of Russia.