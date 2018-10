Filosofins problem eller problemens filosofi – på Södertörn?

Södertörns Högskola beskrivs ibland som den ”rödaste” högskolan/universitet i Sverige. Exakt hur den beteckningen har uppkommit är oklart, men rimligen avsågs högskolans humanistiska och samhällsvetenskapliga program. Det är också en tveksam beteckning då dessa program bär tydliga spår av inflytandet från postmodernismen och dess avläggare (PM-S-K). Högskolan figurerar även i ett annat, mindre sympatiskt sammanhang. En av högskolans filosofiprofessorer var god vän J-C Arnault, och rekommenderade studenter att praktisera på Arnault-Frostensson Forum.

Denna artikel har jag fått av Ulf Karlström, som berikat bloggen med många artiklar i skilda ämnen.



Låt oss därför pröva tesen om inflytandet från PM-S-K vid Högskolan. En utgångspunkt, men naturligtvis inte den enda, är filosofen Jonna Bornemarks bok ”Det omätbaras renässans. En uppgörelse med pedanternas världsherravälde” (Volante, 2018). Bornemark är lärare vid Södertörn i ämnet Praktiskt kunskap. På engelska talar man om tacit knowledge, ungefär tyst kunskap, och det finns en omfattande litteratur i ämnet, t ex C Hoberg (ed) Precision och improvisation. Om systemutvecklarens yrkeskunnande (1998), B Molander Kunskap i handling (1993), B Rolf Profession, tradition och tyst kunskap (1991), Militär kompetens (1998).



Bornemark skriver sympatiskt och kritiskt om äldrevården och annat; hur många minuter skall en gammal person få duscha? Hemtjänst i minuter och sekunder? Antal läkarbesök per läkare? Författaren pekar förtjänstfullt – om än lite väl översiktligt – på privatiseringen av vårdcentraler för att tjäna pengar, införandet av styrningssystemet New Public Management i offentlig verksamhet, ett slags kontrollsystem, samt hur detaljstyrning och det ständiga dokumenterandet utarmar arbetet. Bokens tyngdpunkt ligger dock på att förklara varför detta absurda mätande, reglerande och styrande sker ur filosofisk synpunkt. Man kan med rätta fråga sig om filosofin erbjuder de bästa verktygen för att analysera denna utveckling? Tankesmedjan Katalys´ alla utmärkta rapporter, som dissekerar privatiseringen och profitjakten på den allmänna välfärdens bekostnad, har nog hittat bättre verktyg, t ex John Lapidius Vårdstölden (Leopard, 2018).

Nu är Bornemark filosof, varför det väl är rimligt att hon tillämpar sina yrkeskunskaper. Hon startar med att peka på att vår tid kännetecknas av räknandet, mätbarheten och evidensbaserade bedömningar. Allt skall kunna kvantifieras och jämföras med annan verksamhet. Efter att ha redovisat och diskuterat tre renässansfilosofer, Cusanus, Bruno och Descarte presenterar hon begreppen ratio och intellectus. Det förra handlar om mätandet och jämförandet, medan det senare kännetecknas av tolkning och öppenhet för förändringar. Dessa tankemönster, idéer tycks styra världen, och framför allt då ratio. Detta har lett till att evidens blivit ledstjärna i en destruktiv process av ”förpappring”. Naturvetenskapens tradition, med sina krav på evidensbaserade kunskaper vilar alldeles för tungt över verksamheten, menar Bornemark. Om i stället intellectus skulle få vägleda oss kan vara ifrågasättande, och ”komma verkligheten nära genom att komma i samtal med de horisonter som överskrider oss”.



Bitvis famnar boken mycket brett, i ett försök att fånga in många individ- och samhällsproblem under en kappa, nämligen mätandets, kvantifieringens emblem. Hon tycker sig se att t ex vågen av pseudoindividualisering, framhaussandet av genetiken, och rädslan för religionen kan härledas från ”mätandet”.

Bornemarks program i ”Sommar” 2017 ”var ett av de mest uppmärksammade”, informerar SvD om (26/8 -18). Det kan jag väl tänka mig, Programmet, som jag förmodar återspeglas i boken, formade sig till en slags systemkritik. Och i den kritiken, i synnerhet vård och omsorg, känner nog många människor igen sig. Ett tecken på det var att valdebatten på slutet mycket handlade om vård och omsorg. Det tycks ha bidragit till att (kd) lyckades svinga sig upp i procenttalen.

Hittills har jag mest referat och något hyllat Bornemarks bok.

Vari består då kritiken? På ett övergripande plan märks hennes anslutning till PM-S-K-traditionen. Hon ställer snabbt naturvetenskapen och dess arbetsmetoder i motsättning till möjligheten att häva profitjakten och privatiseringen av den offentliga sektorn. Det är mätandets fel. Analysen blir bisarr, som att spänna vagnen för hästen. Orsaken till privatiseringen och fiskandet efter skattepengar har rimligen med fasen av finansialisering under kapitalismen att göra. Och skall jag pressa profit ur vård- och omsorgspersonal behöver man kontrollera och mäta personalens arbete. Samma process såg vi under 1950-talet i Sverige inom industrin, när MTM introducerades och tidsstudiemännen stod med klockan i handen bakom ryggen på arbetarna.

Hackandet på evidensbaserad kunskap och forskning känns olustigt. Jag kan förstå att humaniora och samhällsvetenskap kan uppleva ett hot från naturvetenskapen. Det är t ex en himmelvis skillnad i tilldelning av medel till de olika ämnesområdena. Och Bornemark är inte ensam. Religionsvetaren Johan Wickström skrev i artikeln ”Låt inte evidensjakten avgöra allt” (Clarté 4/2017):

”Det är också en positivistisk och scientistisk världsbild som flyttar fram positionerna och markerar mot tolkande humaniora och samhällsvetenskap… Så, vad är det vi betraktar i evidensrörelsen? Jag vill påstå att evidensrörelsen utgör positivisternas smarta motdrag. Med ett pennstreck erbjuder evidensrörelsen naturvetenskaperna en möjlighet att kolonisera alla metoder för systematiskt vetande. Detta utan att behöva ge sig in krångliga vetenskapsteoretiska diskussioner om empirins teoriberoende och forskarens subjektiva utsiktstorn”.

Wickström har helt rätt att inskränkt eller instrumentell naturvetenskap, dvs scientism, skyr t ex marxism, och i stället hävdar att mer kunskap, inom sin snäva domän, löser alla samhällsproblem. Den typen av överdrifter kan skönjas i kunskapsrörelsen, med faktagranskning av fake news m m, men Bornemark och Wickström överdriver tendensen. Bör de inte rikta om försvarselden?

Det bästa försvaret måste väl ändå vara att avfärda stora delar av PM-S-K:s relativism, och samtidigt peka på de olika ämnesinriktningarnas hävdvunna metodik, i stället för hackandet på naturvetenskapen.

Dessvärre låter det sig nog inte göras i en handvändning, och det av två skäl. Timbro-högern har sedan en tid publicerat en kritik mot den traditionella PM, och vem vill vara i det sällskapet? Än viktigare för fasthållandet vid PM-S-K är att företrädarna, med sin inriktning på identitet – etnicitet, kultur, kön, särintressen – uppfattar sig som mycket radikala. De förklarar att marxismen är ”mindre relevant” idag, bara är ett av många ”narrativ”, medan de själva är de nya, radikala hjältarna.

Så, tyvärr, det räcker nog inte med att en Södertörnfilosof formulerar lite systemkritik. Det krävs nog en djupare insikt om klass och klasskamp för att dagens ”vänster” skall bli en Vänster.