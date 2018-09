Tal mot behandlingen av Assange och för yttrandefriheten

Detta anförande av jurist Erik Göthe, FIB-juristerna, skulle ha framförts vid manifestationen till stöd för Julian Assange utanför Storbritanniens ambassad 31 augusti 2018. Till följd av olyckliga omständigheter kunde detta inte ske. Tal och video från manifestationen har publicerats tidigare. ”Se filmen och läs om senaste stödmanifestationen för Julian Assange!”

Anförande för protestmöte vid Storbritanniens ambassad i Stockholm 180831/Erik Göthe

”Julian Assange har år 2010 genom Wikileaks publicerat uppgifter om den amerikanska regeringens brott – bla den beryktade krigsförbrytelsen i Irak, som filmades från en amerikansk arméhelikopter som med sin kulspruta mördar en rad civilpersoner. Många andra viktiga avslöjanden av Wikileaks har bidragit starkt till att öka opinionen mot krigen och för världsfred. För dessa avslöjanden har Assange jagats av sverige och Storbritannien och utsatts för att försöka få honom dömd och eventuellt avrättad i USA.

I Sverige är ju yttrandefriheten rätt så bra skyddad i lag. Så när han var här 2010 blev det påhittade anklagelser om våldtäkt. Det var för genomskinligt, förundersökningen lades ned. Men en överåklagare, Marianne Ny, tog upp den igen. Eftersom Assange då var fri att lämna Sverige och befann sig i Storbritannien, har hon i fem-sex år begärt att få honom utlämnad, inte som misstänkt, utan bara för att förhöras om den gamla våldtäktsanklagelsen.

Det blev andra rättsliga knep mot Assange i Storbritannien. Till slut flydde han till Ecuadors ambassad och sökte och fick för sex år sedan politisk asyl. Där han suttit sedan dess.

En ny och mer USA-vänlig regering i Ecuador vill sedan våren 2017 utvisa honom från sin ambassad. När således Ecuador ville utvisa Assange lade hon ner förundersökningen mot honom, ”tills vidare”, sa hon maliciöst vid presskonferensen den 19 maj 2017. Men brittiska myndigheter har gjort klart på olika sätt att så fort han lämnar ambassaden blir han anhållen för att han inte kommit till en domstolsförhandling om den svenska åklagarens begäran.

Juridiken var tunn i Sverige. Med stor säkerhet anser en majoritet av svenska jurister att den procedur som Marianne Ny har tillämpat är mycket egendomlig. Marianne Ny drar skam över den svenska juristkåren och över Sverige. Det är uppenbart att åklagarens agerande är till för att bistå USA:s önskan att lagföra Assange för att han upplyst oss andra om amerikanska krigsförbrytelser, som vi absolut borde bli upplysta om.

Skam också över Storbritannien, som har en regering som tydligen ger sina domare direktiv om att Julian Assange under alla omständigheter, oavsett rimlig tillämpning av lagen, ska skickas till allianspartnern USA. Där kommer han av allt att döma att åtalas enligt 1917 års spionerilag, med dödsstraff som en följd. Skammen över USA:s regeringar är redan stor, hur mycket mer ska de dra på sig?

”To the participants of this meeting who do not understand Swedish I say: Surely most Swedish lawyers consider the proceedings in Sweden against Assange most inappropriate. And surely one can see, even from Seden to London, that in the country of Alice in Wonderland the application of law in this case has become ever more curious. Obviously the whole legal cirkus in London is used for punishing Julian Assange for revealing US war crimes. If Assange must leave the embassy, Britain is clearly going to send him to the United states where he faces charges for ”espionage”, possibly resulting in a death penalty.

One wonders: Exactly how much more shame will Britain and the United States of America take on themselves?”

En fjärde stödmanifestation för Assange och för tryckfriheten anordnades av Stödkommitten för Julian Assange 31/8 kl 14, denna gång utanför Storbritanniens ambassad Gärdet i Stockholm. Medan media helt tiger.



Det blev uppläsning via megafon av uttalande av Stödkommitten för Julian Assange på svenska av Sigyn Meder och på engelska av Christine Vaple. Därtill apelltal av Torbjörn Englund från Charta 2008, uppläsning av ett internationellt Öppet brev till President Trump på engelska av Anders Romelsjö, samt en hälsning från Al Burke, editor Nordic News Network uppläst av Sigyn Meder.

Vi skallade ”Frihet åt Julian Assange”. Vi menade att det var ett justitiebrott, när man i London bevakar

Ecuadors ambassad för att vid första bästa tillfälle fängsla och utlämna Assange till USA där flera politiker krävt

dödssstraff för honom. Det är bara ett av många hot under de senaste åren emot yttrandefrihetens och en taktik

för att tysta visselblåsare som avslöjar obekväma sanningar. Tidpunkten kl 14, var inte så väl vald och det var få deltagare. Samarbetet med polisen fungerade bra.

Efter den korta manifestationen fick vi möjlighet att lämna över vårt uttalande och det Öppna brevet med engelsk text till ambassadtjänstemän. De lovade att vidarebefordra detta till ambassadören och till utrikesdepartementet i London.

Bakgrund.

Julian Assange och Wikileaks har kommit med många viktiga avslöjanden om brister i demokrati och myndigheters inform-ationspolicy. Han riskerar avvisning från Ecuadors ambassad där han nu tillbringat 6 år och att överlämnas till USA av brit-tiska myndigheter. USA förbereder åtal mot honom.

Sedan 6 månader får Julian Assange inte motta besök eller använda internet. Ecuadors nye president Moreno utsätts för USA:s påtryckningar. Julian Assanges roll som visselblåsare är väsentlig för vad som händer. Det WikiLeaks avslöjar borde i alla demokratiska samhällen vara offentligt! I stället sker vi en minskning av yttrandefrihet och tendens till censur i många länder.

