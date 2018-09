Israels hyllade hjältar

Denna artikel har skrivits av doktor Gunnar Olofsson en av landets främsta experter på Israel och Palestina. Han nämner Folke Bernadotte, som jag har en speciell relation.

En av mina tidigaste, nu allt blekare barndomsminnen är från begravningen av Folke Bernadotte i Stockholm. Det var 1948, jag var 4 år och var där tillsammans med föräldrarna. Men jag minns den dystra tunga stämningen och att det var väldigt många människor där.

Tusentals israeler viftande med israeliska flaggor följde nyligen Ari Fuld till hans sista vila, efter att han knivdödats av en ung palestinier utanför bosättningen Efrat på Västbanken. Enligt tidningen Jerusalem Post deltog flera ministrar och politiker i begravningen, och tiotusentals hyllningar från när och fjärran kunde räknas in. ”Vi lever tack vare hjältar som Ari” konstaterade premiärminister Benjamin Netanyahu. ”Vi kommer att minnas honom för alltid”.



Född i New York flyttade Ari Fuld (45), stolt far till fyra barn, med sin familj till Israel 1994 för att ”leva sin dröm” på mark stulen från palestinierna.Under en rutinmässig shoppingtur mötte han så sitt öde i form av en knivbeväpnad palestinsk tonåring som han dock – som alltid beväpnad med skjutvapen – heroiskt lyckades oskadliggöra innan han själv föll ihop och avled.

En annan israelisk hjälte är Baruch Goldstein, likaledes invandrad från USA, som i februari 1994 sköt ihjäl 29 och skadade ett hundratal bedjande muslimer i Abraham-moskén i Hebron, innan han själv blev dödad. Goldsteins grav var länge ett pilgrimsmål för extrema religiösa israeler och även sedan minnesmärket över honom avlägsnats lever hans minne kvar i årliga ceremonier bland bosättarna.

Dessa dagar är det 70 år sedan den svenske FN-medlaren Folke Bernadotte, gudfar till vår nuvarande kung Karl XVI Gustaf, mördades av judiska terrorister i Jerusalem. Mordet, som officiellt aldrig klarats upp, planlades och utfördes av den så kallade Sternligan under ledning av Yitzhak Shamir. Andra attentat under denna tid genomfördes av den judiska terrorgruppen Irgun, under Menachem Begin – mest känt är sprängningen av hotell King David i Jerusalem 1946, då 91 personer dödades. Både Yitzhak Shamir och Menachem Begin blev med tiden premiärministrar i Israel, och officiellt hyllade efter sin död.



Israel hyllar sina hjältemodiga terrorister. Men Folke Bernadottes osjälviska gärning i mänsklighetens tjänst är i stort sett glömd och begravd både i Israel och bland våra politiker och media i Sverige. Det finns ingen plakett eller annat minne uppsatt där han mördades och ingen utkräver längre rättvisa i fallet.Några som inte glömt är dock det svenska kungaparet, som hittills aldrig avlagt något officiellt besök i Israel.