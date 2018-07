Världsberömde judiske dirigenten Barenboim ”Israels nya lag innebär tydlig apartheid”

Daniel Barenboim är en av världens främsta dirigenter och pianister. Jag har presenterat honom och hans insatser tidigare, och på allvar föreslagit att bör få Nobels fredspris.Nobels fredspris till Daniel Barenboim och hans orkester, stor fredsvän och musiker, som jag hörde igår! (29/4 2017)

Daniel Barenboim

År 1999 startade Daniel Barenboims sitt ”fredsprojekt” ”West-Eastern Divan Orchestra”, tillsammans med sin vän den framlidne palestinske intellektuelle giganten Edward Saïd, professor i USA och författaren till boken ”Orientalismen”. Tillsammans har de skrivit ”Parallels and Paradoxes: Explorations in Music and Society”.

Nedan följer en avkortad översatt artikel om Daniel Barenboims ställningstagande mot den nya aparteid-lagen i Israel. Pål Steigan

”Dirigenten Daniel Barenboim anser att den nya nationella lagen i Israel är en klar form av apartheid. här

Han skrev en artikel i den israeliska tidningen Haaretz den 22 juli där han kallade Israels nya lag om Israel som den judiska nationalstaten för en ”mycket tydlig form av apartheid”. Barenboim skrev att ”Idag skämms jag för att vara israel.” Haaretz

Lagen godkändes med 62 till 55 röster i Knesset, som har 120 delegater. Lagen ger företräde åt judar på alla sätt i Israel och utgör en betydande diskriminering av den palestinska minoriteten. I artikeln skriver Barenboim:

West-Eastern Divan Orchestra vid föreställningen utanför Aix-en-Provence 17 augusti 2012, som jag avnjöt

«Vi har nu en lag som betraktar den arabiska befolkningen som andra klassens medborgare. Det är därför en mycket tydlig form av apartheid.

Jag tror inte att de judiska folket har överlevt i 20 århundraden, för det mesta genom förföljelse och varaktiga ändlösa grymheter, för att nu bli förtryckare och orsaka grymhet mot andra. Denna nya lag gör precis det. Det är därför jag skäms över att vara en israelisk idag. ”

Barenboim har medborgarskap i Argentina, Israel, Palestina och Spanien. . Han är ledare för La Scala i Milano, Berlin State Opera och Staatskapelle Berlin.

Det är välkänt att Israel har diskriminerat palestinierna sedan staten etablerades 1948, men nu har detta fastställts i lag. Judar i många länder har fördömt den nya lagen, och även EU har kritiserat det.