USA:s krav på Iran

Dagens Nyheters vanligtvis USA-positive Michael Winiarski skrev 21/5 USA:s nya krav på Iran närmast omöjliga att uppfylla

DN 21/5

När USA:s nye utrikesminister Mike Pompeo på måndagen hotade Iran med ”de starkaste sanktionerna i historien” om landets regim inte ändrar sitt beteende låg det till synes i linje med vad president Trump tidigare har sagt. Men Pompeo gick längre: Hans kravlista är så långtgående att Teheran i realiteten aldrig kan gå med på den.



Följaktligen är det många som tolkar USA:s nya villkor som ett första steg mot ”regime change” i Teheran – en politik som Trump har sagt sig ogilla men som Pompeo och den nationelle säkerhetsrådgivaren John Bolton länge har förespråkat.

Det var vid ett framträdande på den konservativa tankesmedjan Heritage Foundation, Pompeos första linjetal som utrikesminister, som han lade ut en detaljerad lista hur Iran måste agera för att undgå nya amerikanska straffsanktioner.

Flertalet av de tidigare sanktionerna lindrades eller lyftes helt sedan det internationella avtalet om Irans kärnenergiprogram – framförhandlat av Barack Obama – trädde i kraft i januari 2016. Det skedde mot att Iran trappade ner sin anrikning av kärnbränsle till en nivå långt under vad som krävs för att konstruera en atombomb.

Trump drog sig ur avtalet tidigare denna månad, med argumentet att det var ”det värsta avtalet” han någonsin sett. Detta trots att Iran uppfyllde det till punkt och pricka.

Vad som skulle ersätta avtalet stod inte helt klart, förrän nu, då Pompeo lade fram Washingtons villkor för att ersätta avtalet med ett nytt, mer långtgående. Och den nya politiken är verkligen en kraftig upptrappning. Pompeo förklarade att USA inte kommer att försöka omförhandla det gällande avtalet (som USA:s allierade i Europa, Ryssland och Kina står fast vid) utan han tänker sig ett nytt avtal i vilket Iran måste uppfylla 12 krav. Dessa krav omfattar inte endast kärnenergi, utan också Irans agerande i Mellanöstern.

Först och främst måste Iran totalt upphöra med all upparbetning av uran. Det ska enligt Pompeo nå syftet att ”Iran inte har någon möjlig väg till kärnvapen, någonsin”, vilket ska säkras genom obegränsade kärnvapeninspektioner överallt i landet.

Dessutom måste Iran radikalt ställa om sin utrikespolitik på ett avgörande område; att upphöra med sin inblandning i Syrien (med egen militär), Jemen (vapen till houthirebellerna), Libanon (stöd till Hizbollah) och Afghanistan. Utöver det måste Iran sluta upp med att hota Israel.

Rouhani

Det är knappast en kravlista som någon iransk makthavare skulle kunna acceptera.

Orsaken till att Vita huset lanserar en så omöjlig kravlista kan man spekulera om; men en direkt följd är ökad spänning med ovissa följder. Under tiden lär ledarna i Teheran och den iranska allmänheten få vänja sig vid tanken att sanktionerna, som har gjort livet så svårt för iranierna, kommer tillbaka.

EU-länder och andra aktörer, som hoppades på en öppning för handel och ekonomiskt utbyte med Iran, lär också ställa in sig i ledet. Mike Pompeo sade att USA verkligen kommer att straffa de europeiska företag som fortsätter att ha affärer med Iran i trots mot USA:s nya sanktioner.” (Slut på artikeln).

Winiarski tror alltså att EU:s ledare faller till föga. Men uttalanden från EU går i motsatt riktning – ännu så länge i alla fall. Förutom från några storbolag. Jag diskuterade detta i en artikel 20/5 och avslutade så här

” Det är en öppen fråga om EU kommer att behålla sin inställning. EU-ledare och de ledande EU-länderna pressas dels av ledare för europeiska storföretag och dels från USA. Jag blir inte det minsta förvånad om de ger efter, vill förhandla om ett nytt avtal, och i samband med detta skyller på Ryssland och Iran. En väg framåt för att rädda avtalet och motverka USA:s illegala sanktionspolitik är ökat samarbete mellan EU och Ryssland och Kina.”

På förmiddagen 22/5 skriver SvD

” Sverige stödjer EU-kommissionens förslag om en blockeringsstadga för EU:s företag mot USA:s sanktioner mot Iran. Det sade handelsminister Ann Linde till journalister på väg in till EU:s handelsministermöte på tisdagen 22/5.

Stadgan förbjuder EU-företag att följa de amerikanska sanktionerna utanför USA. Stadgan annullerar också effekten i EU av utländska domslut som baseras på sanktionerna.

”Vi är mycket angelägna om att fortsätta handeln med Iran. Vi är principiellt emot extraterritoriell lagstiftning (som USA:s)”, sade hon.

EU och Sverige har blockeringslagstiftning redan på plats efter USA:s embargo mot Kuba 1996. Den behöver nu uppdateras för att gälla Iran.

Sverige har inte tagit ställning till kommissionens uppmaning om att EU-länder bör föra över en engångssumma till Irans centralbank för att underlätta betalning av import från Iran. På så vis skulle EU-länder kunna kringgå förbudet för amerikanska banker att delta i betalningar till Iran.”

Stadgan tillåter företag att kräva ersättning för uppkommen skada från sanktionerna i domstol, främst från andra privata företag. Det blir domstolen som får avgöra vem som orsakar skadan. I princip kan det även gälla den amerikanska staten.

EU-företag som bryter mot blockeringsstadgan kan bestraffas. Det är varje EU-land som avgör vilka straff som är ”lämpliga och proportionerliga”.



Kommentar: Stadgan är rimligen oprövad och ger verkligen utrymme för olika tolkningar, som kan ta sin tid. Vad händer om domstolen efter (några år sannolikt) stämmer den amerikanska staten. Här behövs skarpare bestämmelser och snabba insatser. All ersättning ska rimligen direkt krävas av USA som ska genomföra olagliga sanktioner! Och varför har Sverige inte tagit ställning till kommissionens uppmaning om att EU-länder bör föra över en engångssumma till Irans centralbank för att underlätta betalning av import från Iran? Det är nu det behövs tydliga ställningstaganden!

Uttalande från Tysklands ekonomiminister är inte särskilt uppmuntrande för tyska företag. ”Germany’s government will help German firms with business in Iran where it can, but cannot entirely shield them from the US decision to quit the Iran nuclear deal and reimpose sanctions against Tehran, the economy minister told a newspaper.” Times of Oman

En första officiella kommentar från Ryssland är försiktig ”The Kremlin expects Tehran to evaluate the demands the US has laid out for a new nuclear deal, Russian Presidential Spokesman Dmitry Peskov told reporters, adding that Moscow believed it important to implement the Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA). ”The question is what is Tehran’s view of these 12 demands. The Kremlin, Tehran and the European countries involved have reaffirmed their commitment to the JCPOA for Iran’s nuclear program,” Peskov said when asked what was the Kremlin’s view of the US demands to Iran. Tass

Inte ens Storbritanniens utrikesminister Boris Johnson ställer upp bakom Pompeos krav – i en första vända i alla fall. ”“The prospect of a new jumbo Iran treaty is going to be very, very difficult,” said the UK foreign secretary, Boris Johnson, after Pompeo’s speech. Guardian

Att det hörs röster i Iran att skrota avtalet är inte överraskande ”Secretary of Iran’s Human Rights Council Mohammad Javad Larijani called on the country’s high-ranking officials to suspend implementation of the 2015 nuclear deal which has already been discarded by the US.

”We are not necessitated to declare that we have withdrawn from the nuclear deal but we’d better suspend (implementation of) our nuclear-deal undertakings because the agreement is not in trouble,” Larijani said in an interview with the state TV on Monday night.

He added that Iran should not succumb to the European countries’ pressures to agree with their excessive demands, reminding that the Europeans only mean to comply with a meager part of their undertakings to keep Iran in full compliance with all its undertakings.”

Fars news

Det är just nu en öppen fråga hur mycket EU främst kommer att vika sig för USA:s hot om sanktioner mot Iran och dess hot mot landets självständighet.

