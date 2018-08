Terrorister allt mer desperata när freden kommer närmare i Syrien

Denna artikel har skrivits av Patrik Paulov, en av landets ledande experter på Syrien och har nyligen publicerats i tidningen Proletären. Proletären

Efter befrielsen av östra Aleppo i december 2016 blev återtagandet av Östra Ghouta utanför Damaskus i mars 2018 nästa stora steg. I maj var hela huvudstadsregionen befriad från IS och övriga extremistgrupper.Den 18 juni inleddes en snabb och framgångsrik offensiv för att återta Daraaprovinsen vid gränsen mot Jordanien i söder och Quneitraprovinsen vid gränsen mot de Israelockuperade Golanhöjderna i sydväst. Försoningsavtal har fått stridande att lägga ner sina vapen i utbyte mot straffrihet. Andra har bussats iväg till Idlibprovinsen i norr, det enda stora område i Syrien som fortsatt kontrolleras av al-Qaidas efterföljare och liknande grupper.Den 22 juli smugglade Israel i samarbete med USA, Kanada och Tyskland ut 400 påstådda medlemmar i Vita hjälmarna och deras familjer. Evakueringen hade aldrig skett om inte västmakterna ansett att ”hjälmarna” och de väpnade extremister dessa arbetat under förlorat kriget.Den dag då USA plockar hem de 2000 soldater som illegalt ockuperar territorium i nordöstra och södra Syrien, då kan vi säga att det skett ett verkligt politiskt skifte.

Detta sägs numera öppet från allt fler. I det brittiska magasinet The Spectator skriver John R Bradley den 21 juli en artikel med rubriken ”Assad är tillbaka för gott – med Trumps godkännande”.

Det är väl drastiskt och fastslående. Att flera källor menar att Donald Trump i Helsingfors kom överens med Vladimir Putin om nödvändigheten av att få slut på kriget i Syrien, betyder inte det är och förblir USA:s linje. Om USA plockar hem de 2000 soldater som illegalt ockuperar territorium i nordöstra Syrien i samråd med kurdiska styrkor i SDF, då kan vi säga att det skett ett politiskt skifte.

Men John R Bradley har i sak ändå rätt. Regimskiftet har misslyckats och USA med vänner verkar ha insett det meningslösa i att stödja krafter vars nederlag bara är en tidsfråga.

Det storpolitiska spelet är en faktor bakom de väpnade gruppernas kollaps. En annan är deras eget agerande.

Den 10 juli kom rapporten ”The breaking Syria’s rebellion” av Israelbaserade The Forum for Regional Thinking. Organisationen följer inte Israels regerings linje, men är samtidigt starkt kritisk mot Syriens regering och Ryssland.

Rapporten bygger på intervjuer med hundratals invånare i Aleppo, Östra Ghouta, Daraa och andra områden som vid tiden för samtalen kontrollerades av väpnade grupper.

Det spelar ingen roll vilka grupper det handlar om.

Invånarna vittnar samstämmigt om maktfullkomlighet och svågerpolitik, om korruption och pengahunger, om avrättningar och försvinnanden och om brutalt förtryck mot varje form av opposition.

Rapporten ger en förklaring till varför även människor som tidigare trodde på den ”syriska revolutionen” välkomnar den syriska statsmaktens styrkor.

Mycket återstår innan det är fred. Och det finns krafter som bidrar till att förlänga kriget.

Dagen innan IS-terroristernas massmord sköt Israel ner ett syriskt plan som deltog i bekämpningen av just IS-terrorister.

Den 25 juli gick IS-terrorister till anfall i staden Swedia öster om Daraa. Minst 215 personer dödades i en serie koordinerade attacker, inklusive självmordsbombningar mot marknader och andra civila mål. Ett trettiotal kvinnor kidnappades. Det var det värsta dådet i Syrien på länge.

IS-mördarna fick indirekt stöd utifrån.

USA har en illegal militärbas nära al-Tanf vid gränsen mot Jordanien öster om Sweida. I strid med folkrätten ockuperar USA ett stort område runt basen som utropats till ”militär säkerhetszon”. Den libanesiska Mellanösternanalytikern Elijah J Magnier skriver att IS drog nytta av USA-zonen, som Syrien saknar kontroll över, för att förflytta sin styrkor till Sweida och utföra massakern.

Dagen innan attacken sköt Israel ner ett syriskt plan som bekämpade just IS. USA har också vid flera tillfällen attackerat syriska militära mål i just södra Syrien. Med resultatet att den terroristbekämpande armén försvagats och terroristernas position stärkts.

De som i åratal underlättat för grupper som IS att växa sig starka i Syrien är alla medskyldiga till den terror som fortfarande drabbar det syriska folket.

