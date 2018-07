Ship to Gazas fartyg är bordat

Pressmeddelande Skapad Idag kl 15:22

Norska Ship to Gazas fiskefartyg Al-Awda befinner sig på internationellt vatten ca 49 nautiska mil från Gaza, lastad med medicinskt biståndsmateriel. Enligt de uppgifter Ship to Gaza har är båten nu bordad. Senast angivna position var 34 11’06” N 26 41’42” W. Omkring kl. 12.30 idag kontaktades hon över radio av den israeliska marinen och gavs en så kallad sista varning, där hon uppmanades att vända om för att undvika att stoppas av israeliska krigsfartyg, ”med alla medel som krävs”. Svaret från fartyget var att det enda som krävs är ett hävande av blockaden.

Ombord på bägge på Al-Awda finns 22 aktivister, journalister och besättningspersoner från många olika länder.

Tord Björn på Aktivister för Fred rapporterar:



Divina som även är med i Aktivister för fred seglar med Al Awda till Gaza. Fartyget är bordat.

Här finns Divinas SOS-video:

”Message from Divina Levrini

If you see this message we have been illegaly taken by israeli occupationforces against our will to prison for no reason. Our peaceful and humanitarian missions destination was Gaza, Palestine and not Israel. Share this message and mail all politicians. Use the hashtags #ShiptoGaza #FreedomFlotilla #CountdowntoGaza on social media.

The israeli pirats should be taken to court. Free Palestine!””

Kontakta regeringen och andra aktörer för att kräva att de säkerställer Divinas och de andras säkerhet. Kräv även att de ska tillåtas nå sin destination.

Facebook video



* Även den svenska båten #Freedom närmar sig området. #shiptogaza

På Freedom finns journalister, aktivister och besättning från Sverige, Spanien, Kanada och Frankrike.



i Andra om: Palestina, apartheid,Gaza, Israel, Ship to Gaza Palestina

kultur, terrorism, kulturarv, Politik, stat, FN

EU regeringen USA

Förslag på instanser och personer att kontakta:

Regeringen

Utrikesdepartementet

Telefon (växel): 08-405 10 00

Besöksadress Gustav Adolfs torg 1, Stockholm

E-post: utrikesdepartementet.registrator@regeringskansliet.se

Facebook: https://www.facebook.com/Utrikesdepartementet-235368583196…/

Twitter: https://twitter.com/utrikesdep

Margot Wallström, Utrikesminister (Socialdemokraterna)

Facebook: https://www.facebook.com/margot.wallstrom/

Twitter: https://twitter.com/margotwallstrom

Valter Mutt, Miljöpartiet de grönas talesperson för utrikes- och säkerhetsfrågor

Telefon (mobil): 070-818 33 63

Telefon (kontor): 08-786 58 58

E-post: valter.mutt@mp.se

Facebook: https://www.facebook.com/valter.mutt

Twitter: https://twitter.com/valtermutt

Svenska ambassaden i Israel

Sveriges ambassad i Tel Aviv, Israel

Telefon: +972 3 718 00 00

Besöksadress: Adgar 360, 24 tr., 2, Hashlosha St, Tel Aviv

E-post: ambassaden.tel-aviv@gov.se

Facebook: https://www.facebook.com/SwedenInIsrael/

Twitter: https://twitter.com/swedeninil

Magnus Hellgren, Sveriges ambassadör i Israel

Twitter: https://twitter.com/hellgren_magnus

Sverige i Förenta Nationerna

Sveriges ständiga representation i Förenta Nationerna

Telefon: +1 212 583 2500

Besöksadress: One Dag Hammarskjöld Plaza, 885 Second Avenue, 46th floor, New York, USA

E-post: sweden@un.int

Olof Skoog, Sveriges ständiga representant i Förenta Nationerna, säkerhetsrådet och ordförande i Förenta Nationernas fredsbyggande komission (United Nations Peacebuilding Commission)

Twitter: https://twitter.com/olofbskoog

Sverige i Europeiska Unionen

Sveriges ständiga representation till Europeiska unionen

Telefon: +32 2 289 56 11

Besöksadress: Square de Meeûs 30, 1000 Bryssel, Belgien

E-post: representationen.bryssel@gov.se

Mikael Lindvall, Ambassadör, chef för EU-representationens enhet för utrikes- och säkerhetspolitik och Sveriges representant i KUSP

Telefon: +32 (0)2 289 56 57 (Jeanette Lindzter, assistent)

E-post: jeanette.lindzter@gov.se

Åsa Pehrson, Ministerråd (Biträdande chef EUS, EU-FN, institutionella frågor, PMG)

Telefon: +32 (0)2 289 56 22

E-post: asa.pehrson@gov.se

Jeanette Lindzter, Assistent till ambassadör och KUSP-representant Mikael Lindvall

Telefon: +32 (0)2 289 56 07

E-post: jeanette.lindzter@gov.se

Övriga partier i riksdagen och EU-parlamentet, utrikespolitiska talespersoner

Fredrik Malm, utrikespolitisk talesperson för Liberalerna

E-post: fredrik.malm@riksdagen.se

Facebook: https://www.facebook.com/fmalm1

Twitter: https://twitter.com/fredrikmalm

Jaime Gomez Alcaraz, utrikespolitisk talesperson för Feministiskt initiativ

E-post: jaime.gomez@feministisktinitiativ.se

Twitter: https://twitter.com/jaim_gom

Jonas Jacobsson Gjortler, utrikespolitisk talesperson för Nya Moderaterna

E-post: jonas.jacobsson.gjortler@riksdagen.se

Facebook: https://www.facebook.com/jonas.jacobsson

Twitter: https://twitter.com/jonasjacobsson

Kerstin Lundgren, utrikespolitisk talesperson för Centerpartiet

E-post: kerstin.lundgren@riksdagen.se

Twitter: https://twitter.com/kerstinlundgren

Markus Wiechel, utrikespolitisk talesperson för Sverigedemokraterna

E-post: markus.wiechel@riksdagen.se

Facebook: https://www.facebook.com/markus.wiechel

Twitter: https://twitter.com/markuswiechel

Sofia Damm, utrikespolitisk talesperson för Kristdemokraterna

E-post: sofia.damm@riksdagen.se

Facebook: https://www.facebook.com/sofia.damm.3

Twitter: https://twitter.com/sofiadammkd

Yasmine Posio Nilsson, utrikespolitisk talesperson för Vänsterpartiet

E-post: yasmine.posio.nilsson@riksdagen.se

Facebook: https://www.facebook.com/yasmine.posionilsson

Utrikespolitiska utskottet i Europeiska Unionen

Utrikespolitiska utskottet EU

E-post: afet-secretariat@ep.europa.eu

Twitter: https://twitter.com/ep_foreignaff?lang=en

Inlägget uppdateras. Fler kontaktuppgifter kan komma att läggas till.