14:e december undertecknades det historiska avtalet om kärnkraft.

Denna dag slog blixten ner i Saudiarabien. Ett mycket omfattande samarbetsavtal för ”fredlig användning av kärnkraft” undertecknades – av ryska Rosatoms VD och chefen för ”King Abdullah City for Nuclear Power” – Mahler Al-Awdan.

Några dagar innan publicerades världsnyheten att Trump avser att bygga ”nya flottor av kärnkraftsreaktorer” (build new fleets around the world). Trumps galna retorik väcker ingen respekt. Så galet uttrycker man sig inte när det gäller frågor om kärnkraft.

Westinghouse Electric Co har nästan försvunnit i världsmarknaden. USA har inte satsat på kärnkraft i årtionden. Den franska kärnkraftsindustrin har gått samma öde till mötes. Ryska Rosatom däremot har ett mycket högt anseende. Det är av den anledningen som företaget har blivit så dominerande i världsmarknaden. De har ”flottor” (Trumps språkbruk) av professionella kärnkraftsingenjörer. USA är nästan utan.



!!!!!Trump lovade också att tillåta anrikning av uran som en del av avtalet !!!!! – om Saudiarabien väljer amerikanska företag för att bygga upp den saudiska kärnkraften. Oj, oj, oj så snabbt USA ändrade sin inställning. Helt plötsligt lovar Trump att han ”möjligen kan tillåta” anrikningen av uran i Saudiarabien (”may allow the enrichment of uranium”). Men han var nog alldeles för sent ute. Det politiska kaos som förlamat USA börjar få allt allvarligare konsekvenser.

Hur i h-lv-t-e fungerar det ”over there”?

Bloomberg: ”Trump Considers Easing Nuclear Rules for Saudi Arabia”. Den drastiska förändringen av USA:s politik skakar om världspolitiken. Denna kursändring har geopolitiska effekter. Den påverkar naturligtvis även Irans fredliga kärnkraftsprogram.

Japan är mycket intresserad av den saudiska kärnkraftsmarknaden.

Japans utrikesminister Taro Kono sa nyss att landet stöder Irans fredliga kärnenergi program (JCPOA). Taro Kono intygade samtidigt att Teheran inte hade brutit mot kärnkrafts-överenskommelsen. Varför tar han till orda just nu?

Ingen behöver tveka en sekund. Japanska kärnkraftsföretag är de enda som idag kan konkurrera med Rosatom – som idag har nästan 2/3 av alla undertecknade avtal om att bygga kärnkraft. Japan vill också vara med och bygga den saudiska kärnkraften. Det handlar om astronomiska pengar.



Självklart kommer även Japan att godkänna Saudiarabiens anrikning av uran för att själva producera det kärnbränsle landet behöver till sina egna reaktorer. Detta budskap yttrade han inte öppet – men med all säkerhet har budskapet framförts under bordet. Om inte – kan Japan glömma mega-projeket – hela 16 kärnkraftsreaktorer i Saudiarabien.

FRÅGAN OM ANRIKNING AV EGET BRÄNSLE ÄR ENORMT KÄNSLIGT.

Målet att Saudiarabien även ska bli självförsörjande på uranbränsle bekräftades ännu en gång av en saudisk talesman – ”a senior official”. Gissningsvis handlar sådant om nationell stolthet. Naturligtvis vill kronprinsen MbS ha det så. Ingen psykolog behöver tveka.

INGEN BEHÖVER HELLER TVEKA OM ARAMCO.

Det blir Kina som får köpa 5% av Saudiarabiens STORA oljejuvel – Aramco Oil Co. Kina betalar med Yuan som kan växlas in mot verkligt guld. Denna valuta är den enda i världen som kan konverteras mot guld. Papper från Wall Streets sedelpressar kan betala – men snart fattar även en död höna att dollarns framtid är oviss. Saudiarabien föredrar guld framför papper som snart blir värdelösa. Att det blir så är glasklart. CIA har tappat allt hopp om den saudiska kronprinsen MbS.

DET ÄR DÄRFÖR CIA ANVÄNDER HELA SIN PROSTITUERADE PRESS FÖR ATT FÖRÖDMJUKA KRONPRINSEN MUHAMMED BIN SALMAN – ”MbS”. CIA VET ATT MBS ÖVERGER VÄST.

En så storskalig och samordnat medieattack mot MbS som nu äger rum kan bara mäta sig med hatkampanjen mot Trump. Det är som jag skrivit många gånger – MbS kommer att vakna upp i verkligheten. Nu är det bevisat – han har vaknat. Han har valt det fredliga samarbetet med öst. Han har fått nog av CIA:s sjuka lurendrejerier. Det blir fred i Mellanöstern. Iran har redan sträckt ut handen.

LÄGET ÄR DJ-VL-GT SPÄNT.

Kina och Ryssland vakar spänt över skeendet i Washington. En fallande supermakt är farlig. En av Kinas främsta säkerhetsexperter professor Shi Yinhong – tillika diplomatisk rådgivare åt den kinesiska regeringen – yttrade för några dagar sedan: “North Korea is a time bomb. We can only delay the explosion, hoping that by delaying it, a time will come to remove the detonator” – vi kan bara fördröja explosionen och hoppas på att med tiden kunna avlägsna detonatorn. Den planerade militära samövningen mellan Sydkorea och CIA i mars nästa år är kritisk -“this is a highly dangerous period”.



Detta var en kinesisk varning till CIA och Sydkoreas militär (som delvis är i CIA:s händer). På ren svenska innebär varningen – ge fan med dessa krigshetsande skådespel. Den kinesiska diplomatin låter alla att behålla hedern Detta är svårt att förstå i väst – men i öst är det viktigt.

