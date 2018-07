OPCW rapport kvaddar uppgifterna från Vita hjälmarna, USA & Co om nervgasattack i Duoma, Syrien

Jag publicerar här huvuddelen av en artikel som översatts av Tore Gannholm och först på svenska publicerats på siten Svenskt och Världspolitiskt Forum. Facebook. Den ursprungliga artikel skrevs av Tyler Durden på Zerohedge. Jag har modifierat texten något och hänvisar till den ursprungliga artikeln som är rik på källor. Den påstådda attacken med nervgas – utan bevis alls – medförde att USA, Storbritannien och Frankrike bombade Syrien.

En preliminär rapport som publicerades på fredagen 6/7 av Organization for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW) fann inga spår av något nervmedel på platsen för en misstänkt kemisk attack i den syriska staden Douma. I OPCW-rapporten anges detta entydigt enligt följande:

”Inga organofosfora nervmedel eller deras nedbrytningsprodukter upptäcktes i miljöproverna eller i plasmaproverna från påstådda offer. ” OPCW:s rapport

Jämför de nyligen publicerade officiella OPCW-resultaten med den 5-sidiga White House-bedömningen som släpptes den 13 april, bara dagar efter den påstådda attacken. Den motsäges nu av de nya OPCW-resultaten, där Vita huset hävdade att sarin användes vid Douma:

“En betydande informationskälla pekar på att regimen med hjälp av klor vid bombningen av duman, medan ytterligare information pekar på att regimen också använde nervmedlet sarin. ” Uttalande från Vita Huset

Brittiska parlamentsledamoten George Galloway svarade på följande sätt när OPCW: s slutsatser offentliggjordes:

”Var det nyheterna? Vad sägs om Douma? Kemiska vapenanattacken? Nervebomberna som regnade ner på Douma som tog oss till randen av andra världskriget?

OPCW har just rapporterat, bara för två timmar sedan … Det var ingen nervgasattack på Douma. Det fanns inget nervmedel som användes på Douma. Vi togs till världskrigets brink på en sammansvärjning. En sammansvärjning av galen propaganda. Ringer några klockor? ”

Inga nervmedel, avslutar OPCW-rapporten

Den påstådda kemiska attacken 7/4, som helt skylles av västerländska länder och medier på Assads styrkor, resulterade i amerikanskt ledda hämnd-attacker som mest koncentrerades på misstänkta kemiska produktionsanläggningar i Damaskus.

Även om FN-tjänstemännen och OPCW-tjänstemännen vid tidpunkten uppmanade till försiktighet i att alltför skyndsamt beskylla ”Animal Assad” för att ”använda nervmedel” så publicerade många etablerade media efter några ögonblick videor som uppgavs visa att antalet anfall av kemiska attacker först uppstod (och fastän OPCW-experter själva varnade för att inte en enda neutral observatör var på plats för att verifiera sådana påståenden när).

Nervmedel som sarin förknippades snabbt i rubriker med oförklarliga påståenden om en klorattack, till exempel i följande stora brittiska rubrik en dag efter händelsen: Syriska regeringen anklagas för att använda nervmedel där dödstalet från Doumas ”kemiska vapenangrepp” stiger.



Pro-oppositionsenheten Ghouta Media Centre hävdade att en helikopter hade släppt en fatbomb innehållande sarin, och en annan organisation hävdade att ett sjukhus hade drabbats av en klorinbomb. Med bilder av kvinnor och barn med skum från munnen och näsan på sociala medier, uppgavs dödsfallet från lördagskvällens attack på staden sägs ha stigit till minst 49, medan några observatörer säger att mer än 150 personer har dödats. ” Independent

Men igen, fredagens OPCW-preliminära rapport, som till skillnad från de flesta andra tidigare inkluderade ett besök på platsen (i synnerhet, Khan Sheikhoun påstådda besöktes aldrig av utredare), lyder som följer:

”Klorerade organiska kemikalier” nämns i OPCW-rapporten men ingen uppgift finns om att man funnit att klor använts.

Intressant är att medierna nu skriver en del om klor, medan användning av klor ej bekräftas av OPCW-rapporten.

Ordet ”klor” används endast två gånger i OPCW-delrapporten, både i karaktäriseringar av sociala medier och innehåller inte uppgifter om fynd av klor, trots att nuvarande mediarapporter felaktigt föreslår att OPCW har funnit offer i Douma som dog från klor exponering.

Både Reuters och BBC var tvungna att snabbt korrigera sin rapportering av fredagens OPCW-dokument, eftersom båda ursprungligen hävdade att OPCW-utredare bekräftade att klor användes vid Douma, medan dokumentet säger olika klorerade organiska kemikalier hittades i prover från två platser.

Denna subtila skillnad är betydande som Moon of Alabama bloggen förklarar:



Fynd av ”olika klorerade organiska kemikalierna” är inte överraskande. Klor används ofta för vattenrening och rengöring och ”klorerade organiska kemikalier” finns i alla hushåll.

I de tekniska anteckningarna i OPCW-rapporten noteras att ett av deras laboratorier fann ”diklorättiksyra”, ”triklorättiksyra”, ”klorhydrat”, ”triklorfenol” och ”klorfenol” i några av de prover som dess faktauppdrag tog på incident platser. Dessa är alla ämnen som man kan vänta sig att finna i uppbyggd miljö och speciellt inom alla hem. Rapporten saknar uppgift om kvantiteter eller koncentrationer av dessa ämnen. I stället listas upprepade gånger i de tekniska noterna av de tagna proverna ”Inga kemikalier som är relevanta för CWC [Chemical Weapons Convention] har hittats.”

Rapporten hade dock denna intressanta uppgift: ”Vi noterade att de personer som drabbats av de rapporterade incidenterna i vissa fall har blivit utsatta för någon typ av icke-beständiga, irriterande substans.”

Detta överensstämmer med källor en artikel av Robert Fisk som intervjuade en läkare i Douma, Dr Assim Rahaibani, som menar att ”patienterna inte var utsatta för gas utan för syrebrist ”på grund av konventionella vapen som landar på eller nära ett underjordiskt skyddsrum där civila gömmer sig.”

Independent II

Robert Fisk

Läkarens vittnesbörd var i överensstämmelse med det av den välkända syriska oppositionsgruppen Syriens observatorium för mänskliga rättigheter (SOHR), som ursprungligen rapporterade att kraftigt regerings bombardemang av Douma n resulterade i att bostäder och tunnelbanor kollapsade, vilket gör att civila gömmer sig, baserat på sin egen pro-rebel källa. Enligt SOHR, som sedan länge varit en nyckelkälla för de vanliga medierna under krigets gång, har 70 av kvinnor och barn lidit av syrebrist kvävning till följd av förstörelsen över dem på grund av tung och intensiv beskjutning. ”

Även om media från The Guardian till Washington Post till New York Times ofta citerat SOHR under de sex första krigsåren var denna rapportering frånvarande från dessa publikationer.

Även om denna teori är något spekulativ nu (vi var inte där och inte heller de hundratals journalister som skrev att ”Assad gasade sitt eget folk”) kommer det att vara intressant att se vad en kommande fullständig OPCW-rapport innehåller.

Men åtminstone i detta fortfarande något tidiga stadium har vi absolut vetenskaplig bekräftelse från OPCW att Vita huset återigen ljög för oss för att kunna bomba ännu ett land i Mellanöstern. (Slut på artikeln).

Ryssland har allvarlig kritik mot rapporten. Tass

* ”The Russian chief delegate added that, for some reasons, the report fails to mention the April 14 missile strike, carried out by a group of Western nations, which could also disrupt the OPCW mission’s work. ”Their missiles were about to hit the OPCW mission,” Russian Deputy Minister of Industry and Trade Georgy Kalamanov, the head of Russia’s delegation to the 88th session of the OPCW Executive Council said.

* The OPCW inspectors arrived in Damascus on April 14. Several hours before their arrival, the US, the UK and France had conducted a massive strike on Syria, having used reports of the incident as a pretext and without approval of the UN Security Council.

* ”The report also fails to mention the April 26 briefing at the OPCW headquarters, with the participation of people, who witnessed the making of the faked video by the notorious non-governmental organization, the White Helmets,” he went on.

* ”The fact-finding mission (FFM) to establish facts of chemical weapons use in Syria demonstratively refuses to observe the standards laid by the Chemical Weapons Convention”

