Vilken fin Jul man äntligen kunde ha i Aleppo

för ett år sedan. Där människorna befriats från antidemokratiska, kvinnoförtryckande terrorister, som är mot religionsfrihet och vanlig skolgång. Och som ändå behandlas mycket milt av förtalade Assad.

Publicerades första gången på Julafton 2016.

USA & allierade stödjer och har illegalt stött dessa terrorister i stället för sekuläre Assad som genomfört demokratiska reformer, med 7-8 partier i parlamentet.

In English

”The recently liberated city of Aleppo, Syria’s second largest city, has erupted into euphoria on the cusp of Christmas Day. The video shows Christians and Muslims celebrate as a Christmas Tree is lit up. It demonstrates the symbolism on the defeat of radical Islamist forces in the city. Amongst the crowd, flags of the Syrian Arab Republic, the Russian Federation, and Lebanese Hezbollah can be seen. This was complimented with a band playing music.

USA:s långvariga stöd till terrorister i Syrien.

Nyligen beslöt kongressen på Obamas förslag att leverera moderna vapen till rebeller/terrorist. Nedan följer några uppgifter, som närmast saknas i svenska media.• I en artikel 24/3 2013 påvisar New York Times kraftigt ökat vapenstöd från USA och allierade till rebellerna i Syrien. ”Med hjälp från CIA har arabiska regeringar och Turkiet kraftigt ökat det militära stödet till Syriens opposition och upprättat en hemlig luftbro av vapen och utrustning för upproret mot al-Assad, enligt uppgifter från flera länder och från rebelledare.””Biden touched on the dirty secret of the current US-led war against the Islamic State in Iraq and Syria. ISIS is essentially the creation its allies who fomented civil war in Syria against the government of President Bashar al-Assad.Referring to Turkey, Saudi Arabia and the United Arab Emirates”.• Våren 2015 uppgav generallöjtnant Michael Flynn, f.d. chef för Defense Intelligence Agency och nyligen utsedd till Donald Trumps säkerhetspolitiske rådgivare, att• Sputniknews rapporterar 7/12 ”Outgoing US President Barack Obama has acknowledged his country’s role in the emergence of Daesh, echoing opinions earlier voiced by Syrian President Bashar Assad and even by Donald Trump. “In shaping our response [to Daesh], we refused to repeat some of the mistakes of the 2003 invasion [of Iraq] that have helped to give rise to the organization that became ISIL in the first place,”• Samma bedömning av Tulsi Gabbard i USA:s kongress.

Men USA bekämpar ISIS och stödjer moderata rebeller invänder någon. Det är belagt att USA utförde lama flygbombningar av ISIS, ibland med förvarning, och att ISIS då utvidgade sitt område. Och de moderata rebellerna har sedan åratal stridit tillsammans med terroristgrupperna al-Nusra och ISIS.