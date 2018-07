”Liberal” narkotikapolitik minskar friheten.

Narkotikapolitiken är alltid under diskussion, mer eller mindre. Här två av vårens debattartiklar – med motsatt bedömning. Debattinlägg: ”Sveriges narkotikapolitik är för liberal.” och DN Debatt. ”Svensk narkotikapolitik är inhuman och misslyckad”

Detta ger mig skäl att åter publicera den artikel som jag publicerade 25/7 2017 – för exakt ett år sedan.

Det rapporteras nyligen , dvs sommaren 2016, i nyheterna att man väntar sig en ökning av antalet unga som söker för problem med främst cannabis, enligt uppgifter från en företrädare för Maria Ungdom i Stockholm.

Samtidigt finns det ökade spänningar om narkotikapolitiken i världen ”As jurisdictions enact reforms creating legal access to cannabis for purposes other than exclusively “medical and scientific,” tensions surrounding the existing UN drug treaties and evolving law and practice in Member States continue to grow. How might governments and the UN system address these growing tensions in ways that acknowledge the policy shifts underway and help to modernize the drug treaty regime itself, and thereby reinforce the UN pillars of human rights, development, peace and security, and the rule of law?” Reglering av cannabis och FN:s strategier.

Detta har samband med att narkotikapolitiken runtom i världen liberaliseras. Är detta bra? Vid FN:s generalförsamlings särskilda session om narkotikapolitik (UNgass) 1998 ställdes den stolta parollen ”En drogfri världs – vi kan klara det”! Men utvecklingen har gått åt motsatt håll. Enligt Tom Wainwright, författare till ”Narconomics: How to Run a Drug Cartel” har cannabis- och kokainkonsumtionen ökat med mer än 50 %, bruket av opiater (t.ex. heroin) har tredubblats och alltfler syntetiska droger används.

1998 avvek bara Nederländerna med så kallade coffee shops där man kunde köpa cannabis.

Nu är det annorlunda. Portugal har avkriminaliserat all droganvändning. Uruguay har avkriminaliserat cannabis och Bolivia har öppnat en marknad för kokablad, medan Colombia och Mexiko söker alternativ till förbud. Kanadas nye premiärminister Justin Trudeau har planer på att legalisera cannabis. I USA som varit en stark förespråkare för förbud har 4 delstater legaliserat bruk av cannabis och 25 delstater tillåter bruk av cannabis som smärtlindrande – trots att det inte är visat att cannabis är effektivare än andra smärtlindrande mediciner. Dessa 4 delstater Alaska, Colorado, Washington och Alaska är bland de 12 stater där cannabisrökning är vanligast rapporterades 23/6. I dessa 25 delstater kan en läkare rekommendera marijuana som behandling för flera sjukdomar, inklusive cancer, Crohns sjukdom, glaukom, HIV/AIDS, PTSD, anorexi/bullemi, kronisk smärta och epilepsi.

Och nu är en majoritet för legalisering av cannabis, medan 13 % av invånarna i USA över 12 års ålder har använt cannabis under det senaste året – enligt egna uppgifter. Cannabisstaten Colorado ligger i topp med 21,6 %. I november ska man rösta om legalisering av cannabis i Kalifornien med 38 miljoner invånare.Legalisera marijuana i Kalifornien



Cannabisfrågan är särskilt het. Den har legaliserats som nämnts och det finns rapporter att cannabis kanske rentav en bra medicin. Detta diskuterades på radion vid åtta-tiden på söndag morgon 27/4 2015. Man hade tagit dit rätt person professor Fred Nyberg duktig och välansedd narkotikaforskare, som jag haft nöjet att träffa några gånger i tidigare forskningsarbetet.

Fred sa i korthet att det fanns stöd för att ämnen i cannabis kan ha medicinska effekter. Men det finns inget vetenskapligt stöd för att cannabis är överlägsen något läkemedel.

Ska man gå seriöst tillväga ska man dels söka isolera de ämnen i cannabis som kan ha medicinsk effekt, och sedan genomför den typ av noga utformade studier som krävs för potentiella läkemedel. Man måste påvisa att ämnet (från cannabis) har effekt, ej har farliga biverkningar samt i randomiserade kontrollerade studier (RCT, randomized controlled study) påvisa att ämnet har lika stor eller större effekt jämfört med något etablerat läkemedel.

Uppgifterna om positiva hälsoeffekter av cannabis har förstås inverkan på uppfattningen om vilken narkotikapolitik som är bäst. De kan ge ökad förståelse för den legalisering av cannabis som inletts och som behandlas nedan.

Efter presidentvalet 2012 uppgav Obamas kontor för narkotikapolicy att det ”ihärdigt motsätter sig en legalisering av marijuana och andra droger eftersom legalisering skulle öka tillgängligheten och användningen av olagliga droger, och utgöra betydande risker för hälsa och säkerhet”. Enligt en opinionsundersökning 2013 från Pew Research Center stödde 52 % av amerikanerna en fullständig eller partiell legalisering av cannabis, medan 45 % inte gjord det, en klar ökning för legaliseringsgruppen jämfört med läget några år tidigare.



Bankerna i USA kan göra affärer med marijuanaförsäljare i de delstater som legaliserat användningen av marijuana (cannabis) för rekreation eller medicinska ändamål på samma sätt som med alla andra företag, enligt en ny policy som Obama-administrationen presenterade förra veckan fredag.

USA:s finansdepartement accepterar att banker har transaktioner med licenserade marijuana-företag så länge bankerna ”vidtar åtgärder” för att se till att företagen inte visar tecken på gäng- eller kartell- ansluten verksamhet. Några delstater har legaliserat användningen av narkotikadrogen marijuana, som används av många i USA. Användningen av heroin har ökat kraftigt. Bankerna ska rapportera om de ser någo misstänkt, även i delstater där marijuana användning har legaliserats, sade finansdepartementet. (Fråga: Ska de klara detta bättre än polisen som misslyckas trots utbildning och tidvis stora resurser).

President Obama har i intervjuer nyligen sagt att han anser att alkohol är potentiellt farligare än marijuana, som han uppger att han använt då han var yngre. Han har rätt!

Narkotikapolitiska implikationer.

I valet mellan pest och kolera ska man välja kolera, eftersom pest (=hög alkoholkonsumtion här) har högre dödlighet och fler skadeverkningar än kolera (upprepat cannabisbruk)..

Men varför inte undvika kolera i alla fall?

Karl Marx skrev att ”Religion är opium för folket”, och Erik Gustaf Geijer skrev något liknande 5 år tidigare.

Ur ett politiskt perspektiv gäller detta i varierande utsträckning också hög alkoholkonsumtion och cannabisrökning. De tar bort fokus, energi från kamp mot orättvisor och förbättringar. Att man börjar legalisera bruket av cannabis i delstater i USA är en händelse som ser ut som en tanke i den besvärliga situationen för dagens kapitalism!



På SvT:s nyhetssida kan man läsa ”2013 registrerade Giftinformationscentralen 236 fall där nätdrogen varit orsaken till vård, mot 96 fall 2012. Spice, som vanligen säljs under beteckningar som ”örtblandning” eller ”rökelse” ger allvarligare biverkningar än vanlig cannabis. Det blir allt vanligare att narkotika beställs på nätet och kommer in i landet via posten, men det är inte alltid det ses som ett fullbordat smugglingsbrott. Domstolarna dömer olika, men nu vill riksåklagaren skärpa synen på knarksmugglingsbrotten.”

Kaliber rapporterar klockan 12 att 70 av 100 Spicesorter inte är förbjudna. Det syntetiska, skadligare Spice ska alltså vara lagligt! Spice har kraftigare negativa hälsoeffekter.

Den ökade användningen av cannabis kan ses som ett av uttrycken för att en stor del av vår ungdom är i en utsatt situation med mycket hög arbetslöshet. Det kan ses som ett symptom på stora brister i samhället, och även som en ökad professionalisering av narkotikakriminella organisationer. De flesta narkomaner i Sverige, USA och många andra länder, har börjat sitt drogbruk med cannabis, ej sällan i sin tur under alkoholpåverkan.

DN skrev 10/5 2013 att ”Centerns Ungdomsförbundet (CUF) anser att cannabis ska jämställas med alkohol med försäljning på Systembolaget eller motsvarande och en åldersgräns på”. 62 av 111 röstade för detta, dvs. drygt hälften. Många i CUF påstås ha övertygats av argumenten om möjligheten att kontrollera det hela.

Kommentar: Detta är en ren chimär. Vem ska utöva kontrollen över vilka, när och hur?

Fredrik Näslund, narkotikarotelns chef i Stockholm menar att ”En legalisering skulle vara mycket oroväckande. Med dagens lagstiftning har vi poliser rätt att ta urinprov på ungdomar och visa svart på vitt för föräldrarna att deras barn har rökt cannabis. Det gör att vi kan få en reaktion från vuxenvärlden och vidta åtgärder.”

** Litet basfakta**

Europeiska centrat EMCDDA anger att 24 % av invånarna i EU-länderna har prövat cannabis, och 4 % den senaste månaden. I Sverige är siffrorna lägre, delvis beroende på vår förhållandevis narkotikarestriktiva politik. USA rapporterar närmare hälften av den vuxna befolkningen att de använt narkotika (huvudsakligen cannabis). 10 % har gjort det under den senaste månaden. Enligt ESPAD-undersökningarna om alkohol- och drogvanor minskar andelen elever som anser att det kan vara farligt att röka cannabis, men 75 % anser att det är hälsofarligt.

Forskning, bland annat från Sverige, har visat att det finns ett klart samband mellan hur ofta man använt cannabis som ung och risken att insjukna i den mycket allvarliga sjukdomen schizofreni, som ofta är kronisk och medför arbetsoförmåga samt ökad risk för missbruk och kriminalitet samt ökad dödlighet enligt bland andra svenska studier, (där jag medverkat i ett par, är professor emeritus i alkohol- och drogforskning vid Stockholms universitet & KI).

* Långvarig cannabisrökning medför kraftigt förhöjd risk för skador på andningsorganen som bronkit, analogt med tobaksrök.

* Ruseffekterna innebär i bland annat störningar av kognitiva funktioner såsom minne, inlärning, motorisk förmåga, reaktionstid och uppmärksamhet.

* Studier visar att koncentrationssvårigheter, hyperaktivitet och andra inlärningssvårigheter är vanligare hos barn vars mödrar rökte cannabis under graviditeten.



Alla som provat cannabis får inte problem. Många provar bara ett fåtal gånger. Risken att fastna i missbruk är större för dem med psykosociala problem av olika slag. Detta innebär att den som vill vara solidariskt med utsatta människor måste stöda en restriktiv policy här. För en socialist borde ställningstagandet vara enkelt.

Man kan välja att legalisera, med de konsekvenser det skulle få, men då bör man använda vettiga argument för sin sak. Att påstå att färre skulle börja, fler sluta och att kriminaliteten skulle minska framstår som ett rent tankefel” menar Jörgen Svidén, direktör för ECAD (European Cities Against Drugs). De länder i Europa som har störst problem med missbruk är de länder som har en mer tillåtande attityd till droger, främst cannabis.”

Det är viktigt ur folkhälsosynpunkt att inte legalisera bruk och innehav av cannabis. Den som vill skada ungdomen, öka sjukvårdskostnaderna och minska den möjliga kraften i kampen för ett bättre samhälle kan argumentera för legalisering.

intressant.se, spice, cannabis, politik, legalisering, kapitalism, alkohol, hälsa,narkotika, jämlikhet, ojämlikhet, ekonomi, hälsademokrati, Uruguay, ungdom, sjukdom, dödlighet, etik, moral, förbud,

Washington Times om cannabisReuters SvT 12/1 DN Stockhol 18.12DN Debatt 18/12DN 16/12SvT om Uruguays cannabislag Annarkia DN 10/5Centerpartist säger nej till legalisering BilderbloggEgon Frids blogg SvD Brännpunkt, SvidenDN 11/5 Bilderblogg 12/5 Svensson 10/5 DN Brännpunkt 22/6 2011 DN Debatt 13/3 Läkartidningen, Allebeck och medarbetare DN 14/3 EPHA:s pressmeddelande 16/10DN 16/10SvD 16/10 Expressen 16/10 AB 16/10 SvT 16/10SR 1610 DN 21/10 SvD 21/10