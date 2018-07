Kurderna i Syrien söker samarbete med regeringen

Jag har presenterat några artiklar om kurderna, som denna Kurderna destabiliserar Mellanöstern i USA:s intresse och denna Storkurdistan är en utopi

Här rapporter om ändrad politik!

Southfront rapporterar att den 27 juli anlände en delegation från det syriska demokratiska rådet (SDC) med Ilham Ehmed, en ledare för rådet, till Damaskus att hålla direkta samtal med presidenten Bashar al-Assad, enligt det kurdiska Hawar News Agency (ANHA). SDC är den politiska flygeln till den USA-stödda SDF, de USA-stödda syriska demokratiska styrkorna, som har kontroll över områden i nordöstra Syrien.

Ilhad Ehmed

Tre ledande kurdiska tjänstemän åtföljer Ehmed tillsammans med Ibrahim al-Qaftan, ledare för det nybildade Future Syria Party (FSP).

Tidigare denna månad berättade Ehmed den kurdiska Rudaw-tv att SDC kommer att öppna kontor i Syrien-styrda Hama, Homs, Lattakia och i huvudstaden Damascus. Den politiska delen av SDF öppnar kontor i regeringskontrollerade områden SDC: s ledare förklarade att detta är en del av de pågående ansträngningarna för att nå en ”demokratisk” lösning för krisen i Syrien.

Ehmads uttalande var inte det enda tecknet på att SDC söker bättre förbindelser med Damaskus regering. Den 26 juli sa Aldar Khalil, medordförande för rörelsen för ett demokratiskt samhälle (TEV-DEM), att de kurdiska styrkorna är redo att delta i en militär operation av den syriska arabiska armén (SAA) i norra delen av Idlib om detta leder dem närmare att återta det kurdiska området Afrin.

De pågående samtalen mellan SDC och Damaskus regering kan ha en direkt inverkan på nordöstra Syriens framtid, som fortfarande lider av konsekvenserna av ISIS ockupation. Southfront

Och dagen efter, igår rapporterar Reuters och Sputnik News ”Efter ett möte med syriska regeringstjänstemän i Damaskus uppgav det kurdiska dominerade syriska demokratiska rådet (SDC) lördags att sidorna hade kommit överens om att inrätta kommittéer för att utveckla samtal om att avsluta den pågående konflikten i landet.

Kommittéerna, som kommer att dyka upp ”på olika nivåer” för att sortera ut saker i norra Syrien, kommer att utarbeta ”en färdplan för ett demokratiskt decentraliserat Syrien”, konstaterade SDC. Reuters och Sputnik News

SDF – Tredje årliga kongressen

Kommentar: Uppgiften är inte överraskande. Kurderna har varit USA:s fotsoldater, men USA är också angeläget om att inte försämra relationerna med Turkiet, som eljest kan söka sig än mer till Ryssland. Turkiet ser SDF som terrorister och USA lär prioritera relationen till Turkiet – liksom USA i Irak prioriterade en god relation till Iraks regering framför ett närmast självständigt Kurdistan i Irak. Och kurderna ser framgångar för Syriens regering och hur terrorister ger upp. De kan också notera att enheter i FSA (Fria Syriska Armén) ger upp och strider tillsammans med Syriens armé i sydöstra delen av landet. PressTV. SDC hoppas säkert på ökat självstyre och Syriens utrikesminister har tidigare uttalat sig för det.

Pål Steigan behandlar också ämnet och jag lägger till från hans artikel, som jag läser sedan min artikel publicerats. Pål Steigan

* En av de kurdiske forhandlerne, Riad Darar, sier til al-Jazeera at SDF vil overlate kontrollen over de områdene den kontrollerer til den syriske hæren. Men han bruker formuleringa «til den syriske staten og ikke det syriske regimet». SDCs delegasjon gir inntrykk av at de vil oppnå «en ny stat» og et «framtidig desentralisert Syria».

Marwan Kabalan, some er sjef for analyse ved Arab Centre for Research & Policy Studies har ingen tro på det. Han sier til al-Jazeera:

«Det er usannsynlig at det syriske regimet vil gi kurderne autonomi. Det er mer sannsynlig at de vil gi dem lokalt sjølstyre i henhold til lov 107 som ble vedtatt i 2012. Dette vil gi dem større innflytelse, men ikke desentralisering eller autonomi. Det syriske regimet vil aldri godta autonomi.» al-Jazeera: US-backed Syrian Kurds agree to ‘roadmap’ with Assad government

