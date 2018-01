Krigshetsaren John McCain besöker sina ”vänner” Wallström och Hultqvist

I morgon ska försvarsminister Peter Hultqvist intervjuas kl 13 i ”Lördagsintervjun” i P1. Som en förberedelse återpublicerar jag denna artikel som publicerades på denna dag år 2017

SvT rapporterar ”Den amerikanske senatorn och tidigare presidentkandidaten, republikanen John McCain besöker i dag Sverige tillsammans med en kongressdelegation. Han träffar försvarsminister Peter Hultqvist (S) och utrikesminister Margot Wallström (S) för att tala om det svensk-amerikanska försvarssamarbetet. McCain blev känd för hela världen genom presidentvalet 2008, då han tog hem Republikanernas nominering och utsåg frispråkiga Sarah Palin som sin vicepresidentkandidat – men förlorade mot Barack Obama. I fokus för det korta Sverigebesöket är miljöfrågor, it-säkerhet och hotbilden från Ryssland. Hur viktigt anser du att Sveriges samarbete med NATO är? frågar SVT:s reporter Bert Sundström. Jag tror att Sveriges samarbete med andra länder i regionen och med USA är mer omfattande än det någonsin varit. Våra relationer är mycket starka. Jag tror att Sveriges avsikt att öka försvarsutgifterna och de militärövningar Sverige har deltagit i tydligt visar Sveriges arbete för stabilitet i regionen och Sveriges önskan att samarbeta med andra länder. Och allt det är mycket bra, svarade MCCain. (Något avkortat av mig). SvT

Vad står då John McCain och USA för?

Att Wallström och Hultqvist okritiskt upprepar USA-högerns synpunkter i olika frågor är vi vana vid.



Nyligen sa McCain att den påstådda helt obevisade hackningen av Ryssland av USA:s val är en krigshandling ”an act of war. He branded Moscow’s hacking was an attempt to destroy the ”fundamentals of democracy” and thus an attempt to destroy a nation. ”I’m not saying it’s an atomic attack,” he explained. ”I’m just saying that when you attack a nation’s fundamental structure, it’s an act of war.” Daily Star: ”Russian election hacking act of war”.



Vad tror ni han säger om forskar-rapporten från USA att USA stört valen i 45 länder 81 gånger 1945-2000? Los Angeles Times Det är honom våra hittills i alla fall mycket okritiska ministrar ska träffa. Vem känner sig lugnare av det?

I början av oktober hade Duran en väl underbyggd artikel ”John McCain desperately wants to help his ISIS friends, calls on U.S. to attack Syria and go to war with Russia” Duran Där finns foton av McCain tillsammans med ”kompisarna” i ISIS.

Våra ledande politiker lyssnar och följer råd av en sådan politiker, men fördömer Rysslands och Syriens kamp mot terrorismen!

John McCain har tillsammans med andra USA-senatorer besökte Sverige och träffade utrikesministern Margot Wallström i augusti 2015. Han varnar enligt DN Sverige för “en aggressive Putin” som “styckat Ukraina”, medan han enligt SvD sa att ”Putin är en gangster” Detta säger denne talesman för USA, den i särklass mest aggressiva staten efter Andra Världskriget och detta millennium:



* Kriget mot Irak utifrån lögn om massförstörelsevapen som dödat mer än en miljon människor enligt visa beräkningar och splittrat landet etniskt och religiöst, som försvagat det och gynnat framväxten av al-Qaida och ISIS.

* Kriget i Afghanistan, som sett talibanerna stärkas under senare år. Kriget i Libyen via NATO “USA:s viktigaste politiska instrument i Europa”, enligt NATO-vänner, journalisten Mikael Holmström I DN idag.

* I Libyen agerade USA långt utöver ett FN-uppdrag på basis av osanna uppgifter. Libyen, Afrikas rikaste land, med en ledare som liksom Iraks sökte oberoende från USA, är sönderslaget, en bas för terrorister och för miljoner flyktingar som söker sig till Europa.

* Kriget i Syrien, som väsentligen är en sedan länge planerad USA-intervention via ombud – mycket väl dokumenterat officiellt – med miljontals döda och en grogrund från ISIS, som också är en produkt av USA:s politik.

* USA:s tydliga stöd till Israel trots dess brutala apartheid- och bombpolitik i Gaza.

* Det uttalade stödet till Saudiarabiens krig i Jemen, som dödat flera hundra barn och orsakar svält enligt en aktuell FN-rapport.



* Mot dessa brutaliteter med ett par miljoner döda står det av västpolitiker och massmedia demoniserade Ryssland, som med befolkningens starka stöd och utan dödsfall anslutit Krim som en defensiv åtgärd efter den fascistinfluerade statskuppen i Kiev förra året efter långvarig USA-stödd infiltration via NED (som kostat USA 5 miljarder dollar enligt USA:s vice utrikesminister Nuland).

* USA har tvärtemot löften i samband med Sovjetunionens upplösning avancerat NATO österut, och omringat Ryssland med militärbaser, delvis kärnvapenbestyckade. Rysslands anslutning av Krim är formellt brott mot FN-stadgan enligt visa bedömare – I så fall ett avsevärt mindre brott än USA:s brott.



McCain kallas ofta för krigshjälte efter att ha tillbringat några år i fångenskap i Vietnam som han bombat i 23 halvtimmeslånga uppdrag i USA:s brutala aggression där man fällde långt fler bomber än under Andra Världskriget. Detta dödade miljoner civila och skadat hundratusentals barn genom “Agent Orange”. Han sa vid ett möte i Washington 15 juli att USA vunnit kriget i sönderslagna Irak, där ISIS just haft framgångar. Han har då och då uttalat sig för bombning av Iran. I april 2011 föreslog han ökade bombningar i Libyen. I april 2012 pläderade McCain för flygbombningar av Syrien. Han besökte Maidan i början av 2014 och fotograferades med den kände fascistledaren för Svoboda, Oleh Tyahnybok.



Vad skriver DN om detta i sitt 2 sidor långa reportage med titeln “Putin är en aggressive man” om McCains besök ? INTE ETT ORD.

* John McCain vill ha ökat försvarssamarbete mellan USA och Sverige. Vad vill det svenska folket om de får fakta?

En fundering (Anders Romelsjö): Ledande kretsar inser nog att USA kommer att vara svagare ekonomiskt och militärt, relativt sett, inom 5-10 år. Mycket talar för att USA då också kommer att vara svagare politiskt, till följd av ökat samarbete mellan Kina och Ryssland, den kinesiskt-inspirerade investeringsbanken, och sannolikt ökad splittring och minskad generell följsamhet inom EU visavi USA. Detta talar för att risken för konventionellt storkrig ökat – med USA som angripare (som vanligt då det gäller krig), möjligen via ombud. Helst bör motståndaren framställas som angripare, som man försökt göra med Ryssland i Ukraina.

Då är det bra för Sverige att stå utanför NATO!

