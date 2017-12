Brage Norin har samlat fakta om den viktiga omröstningen om Jerusalem i FN:s generalförsamling den 21 dec.

Bra att ha med till samtalen vid julbordet efter (eller före) snapsen. Printa ut och tag med!

Brages bedömning av kommande händelser i USA får stå för honom.

RESULTAT: 128–9



USA:s FN-ambassadör Nikki Haley: ”USA kommer att minnas denna dag”. och that Washington would take note of countries which had “disrespected” America by voting against it.

Med USA/Israel röstade följande 3 länder och fyra öar/ögrupper.

Guatemala: 16,6 miljoner människor.

Honduras: 9,1 miljoner.

Togo: 7,6 miljoner – (det enda land i Afrika som röstade med USA/Israel)

– samt fyra små öar/ ögrupper i Stilla Havet – i världsdelen ”Oceanien”.

De fyra öarna betraktas som separata medlemsländer i FN.

Mikronesien: 0,105 miljoner

Marshallöarna: 0,053 miljoner

Palau: 0,022 miljoner

Nauru: 0,013 miljoner

– Endast två länder i Sydamerika röstade med USA/Israel.

– Endast ett land i Afrika röstade med USA/Israel.

– Inget land i Asien röstade med USA/Israel.

– Inget land i Europa röstade med USA/Israel.



ANTALET MÄNNISKOR I VÄRLDEN – UTANFÖR USA/ISRAEL.

Cirka – 7 000 miljoner (7 miljarder)

Cirka – 34 miljoner människor bor i de länder som röstade med USA - under 5 promille.

TITTA PÅ JORDGLOBEN.

Utanför USA syns endast två områden i Sydamerika – länder röstade med USA/Israel (Guatemala och Honduras). Togo är ett av Afrikas minsta länder. Dess yta är bara halva Norrbottens läns yta. Landet syns knappast på jordklotet. De 128 länder som röstade mot USA/Israel dominerar jordgloben fullständigt.

USA:s FN-AMBASSADÖR igen:

- ”Omröstningen kommer att påverka – länder som inte respekterar USA”.

– ”Omröstningen kommer att påverka – hur amerikaner ser på FN”.

ISRAELS PREMIÄRMINISTER NETANYAHU:- ”FN – ett hus av lögner”.

Jag publicerar åter detta uttalande från Palestinagrupperna i Sverige Palestinagrupperna

Beslutet att flytta USAs ambassad från Tel Aviv till Jerusalem är vansinnigt och historielöst.

”USAs beslut att erkänna Jerusalem som Israels huvudstad och flytta sin ambassad dit är en grov provokation mot det palestinska folket. Det är också en provokation mot världssamfundet med FN i spetsen”, säger Palestinagrupperna i Sveriges ordförande Anna Wester.

Enligt FNs delningsplan från 1947 skulle Jerusalem vara en internationellt administrerad stad, delad mellan israeler och palestinier. Men Israel annekterade Västra Jerusalem redan 1948 och rensade staden från palestinier. Den östra delen ockuperades under sexdagarskriget 1967. Efter det har Israel systematiskt flyttat gränsen för Västra Jerusalem österut och beslöt 1980 genom en lag att annektera även Östra Jerusalem. FN:s säkerhetsråd antog genast resolution 478 som ogiltigförklarade lagen och bad samtliga FN-stater att flytta sina eventuella ambassader från Jerusalem.



Israel har placerat regering och parlament i Jerusalem, men alla länder med diplomatiska förbindelser med Israel har alltså sina ambassader i Tel Aviv eller andra kuststäder. El Salvador var det sista landet som flyttade sin ambassad från Jerusalem, just med anledning av att FN inte erkänner Jerusalem som Israels huvudstad.

Flytten av USAs ambassad bryter mot internationella överenskommelser och ingångna avtal som ska ligga till grund för framtida fredsförhandlingar.

”Vi är arga och besvikna över beslutet och oroliga för konsekvenserna. Det är historielöst och vansinnigt”, säger Anna Wester, ordförande i Palestinagrupperna.

