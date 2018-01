Året 2017 avslutades vackert – inte minst i Afrika!

Min gamle skolkamrat Brage Norin vid hal (högre allmänna läroverket) i Boden för drygt 50 år sedan är också anti-imperialist, och socialist, före mig fast han är något yngre. Brage Norin är disputerad fysiker som arbetat i Kina. Han skriver från Skogså Tankesmedja utanför ”en stad i Norden där solen aldrig ler”, som det hette i soldatvisan om Boden. Men det märkte inte vi.

Boden annodazumal

Nyårsbetraktelse.

Påvens jultal var en hyllning till världsfreden. Han hyllar tanken på fredlig samexistens i ”det heliga landet” och i hela världen. Tvåstatslösningen med en israelisk huvudstad i västra Jerusalem och en palestinsk huvudstad i östra Jerusalem är den katolska kyrkans självklara ståndpunkt. Det är Guds mening att folken i Palestina och Israel ska leva i fred med varandra. Ett delat Jerusalem som huvudstad både för israeler och palestinier är en hörnpelare i den kommande fredsuppgörelsen.

Den protestantiska kyrkan, den katolska kyrkan, den grekisk ortodoxa kyrkan och hela den muslimska världen är överens. Jerusalem är absolut inte enbart Israels huvudstad. Det sionistiska försöket att lägga beslag på hela Jerusalem är dömt att misslyckas.

Netanyahu rasar över världens enade motreaktion.

Påven

DEN RYSKA FRAMGÅNGSSAGAN I MELLANÖSTERN FORTSÄTTER.

Turkiet köper fyra batterier av det ryska missilsystemet S-400. Det komplicerade köpet har förhandlats klart och betalningsformerna är klara. NATO hisnar. Trots massiva varningar på alla nivåer undertecknades köpet.

MINST LIKA OMSKAKANDE! 55% av köpeskillingen betalas genom upplåning i Rubel – ett lån som Ryssland godkänt. I praktiken betyder det att köpet i huvudsak sker i rysk valuta. Beslutet är extremt provocerande för USA. Turkiet har valt sida.

Erdogan drog nyss iväg till Saudiarabien. Även Saudiarabien befinner sig i slutfasen av sina förhandlingar om inköp av det ryska missilsystemet S-400.

LÄNDERNA STRÖMMAR TILL FREDENS PROJEKT – DEN NYA SIDENVÄGEN.

Även små länder strömmar till. Moldavien mellan Rumänien i söder och Ukraina i norr ser nu äntligen ljuset i tunneln. Den historiska chansen föll ner från himlen. Europas fattigaste folk kan äntligen börja drömma. En hel tredjedel av landets befolkning arbetar som gästarbetare utomlands. Inom några år kan tusentals familjer återförenas. Händelsen är så stor för det fattiga landet att hela folket hisnar.

Sidenvägen har många leder. ”Den marina Sidenvägen” berör många länder och ögrupper. Denna viktiga handelsled har skapat framtidstro i Maldiverna – en grupp öar väster om Sri Lanka. Massor av projekt planeras. Landets viktiga fiskeexport fick problem i EU-marknaden för några år sedan. Kina köper hur mycket marin kost som helst. Maldivernas fiskeindustri jublar.

One Belt Road

DEN KINESISKA FRAMGÅNGSSAGAN I AFRIKA FORTSÄTTER.

Kina och Afrika förenas snabbt. Cirka 200 000 afrikaner jobbar i Kina. En miljon kineser lever i Afrika. Idag är Kina Afrikas viktigaste handelspart. Den kinesiska expansionen i Afrika har pågått lång tid. Under 1990-talets andra hälft ökade handeln mellan Afrika och Kina med hela 700 procent.

Den ömsesidiga handeln har exploderat under det senaste årtiondet. År 2006 var USA Afrikas viktigaste handelspart (91 miljarder dollar) – medan Kina låg på andra plats (53 miljarder dollar). Fem år senare 2011 hade den kinesiska handeln med Afrika stigit till över 166 miljarder dollar. Handeln gynnade de afrikanska länderna. Den kinesiska importen från Afrika översteg vida den kinesiska exporten till Afrika. Detta bygger välstånd i Afrika.

Nu exploderar handeln. Närmare 1 000 kinesiska företag är etablerade i Afrika. De flesta är privata företag som investerar inom energiområdet, infrastruktur och inom banksektorn. En stor del av den jättelika kinesiska importen av olja kommer från Afrika – varav huvuddelen från Angola. Många länder exporterar bomull till Kina. 20 % av Kinas bomullsimport kommer från Burkina Faso, Mali och Benin. Massor av mineraler och metaller importeras från Afrika. Diamantgruvorna i Zimbabwe genererar stora inkomster i detta fattiga land genom handeln med Kina.

Den kinesiska framgångssagan i Afrika är ett faktum.

Chefsingenjören

För att underlätta de språkliga kommunikationerna har ”the Confucius Institute” upprättat över 20 studiecentra i 13 länder i Afrika. Allt fler afrikanska ungdomar söker sin utbildning i Kina. Buddismen har gjort en storskalig entré.

I början av 1970-talet gjordes en infrastruktursatsning i Afrika som har blivit världskänd. Det kinesiska bygget av den 185 mil långa järnvägen mellan Zambia och Tanzania har blivit en symbol för Kinas närvaro i Afrika. Kina finansierade projektet.

Få vet att den ekonomiska tillväxten i Afrika har kommet igång rejält. Tillväxten av BNP har i snitt legat över 5% under årtiondet 2000 – 2010. Tidvattenvågen av kinesiska investeringar är den viktigaste orsaken. Enbart under året 2014 beslutades om infrastrukturprojekt på över 70 miljarder dollar som Kina medverkade i. Idag beviljar kinesiska banker betydligt mera lån till länder i Afrika jämfört med Världsbanken.

ETT ”PARADIGMSKIFTE”

Kinas genombrott har djupa kulturella förklaringar. Kineser och afrikaner kan umgås med varandra. Kineserna ser inte ner på afrikaner. Det är precis detta som förklarar den kinesiska framgångssagan. Kina mutar sig inte fram för att lägga beslag på rikedomarna i Afrika. Den kinesiska filosofin är enkel, win-win projekt rakt igenom. Kinas ambassader är inte spioncentraler som intrigerar i ländernas inre angelägenheter. Diplomatin är öppen. Inget land har rätt att lägga sig i något annat lands inre angelägenheter – det är ett mycket vinnande recept.

USA:s multinationella företag har länge plundrat Afrika. IMF har förhandlat och beviljat lån i all oändlighet – lån som gått till mutor och korruption. Ländernas viktigaste tillgångar har stulits. IMF:s tjänster åt Wall Streets finansvampyrer är en afrikansk skräckhistoria. Det är västvärldens efterkoloniala politik som nu förebådar västs fall i Afrika. Först använde vi arméer för att med våld stjäla det vi ville ta. Sedan övergick väst till mutsystemet. Bägge metoderna fungerade fram tills nu.

ZIMBABWE.

Varje afrikanskt land har sin egen berättelse om hur samarbetet med Kina utvecklats. 2015 blev Kina Zimbabwes viktigaste exportmarknad. Kinas investeringar uppgick till nära 75% av alla utländska investeringar i landet. Kina beviljade 5 miljarder dollar i bistånd till Zimbabwe under 2016. Hela 46 miljoner dollar har anslagits för bygget av landets nya parlamentsbyggnad. Massor av samverkansprojekt planeras inom gruvindustrin.

Det är inte att undra på att ett tektoniskt maktskifte är på gång i Afrika. CIA:s terrorpolitik i Afrika är snart ett smärtsamt minne blott. Kontakterna med väst har krossat hela denna världsdel. Kontakterna med öst återupprättar Afrikas storhet. Inom några år upphör flykten från Afrika. Trummorna kommer att locka många i landsflykt att återvända hem.

intressant Andra om:

Saudiarabien, USA, olja, CIA, Kina, kärnkraft, Politik, olja, Ryssland MBS imperialism