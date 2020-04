Köp nya ”USA som världspolis”!

Skriften ovan är en kraftigt förkortad uppdaterad version av den snabbt slutsålda boken ”USA som världspolis”. Boken fick 2013 av Bibliotekstjänst omdömet ”De har skrivit en analytisk, läsvärd och nödvändig bok som beskriver framväxten av denna världspolismakt”. Den nya skriften är på 100 sidor inklusive färgbilder , har c: a 300 referenser och ett avsnitt om coronans ekonomiska effekter. Vad handlar den om? USA är världens mäktigaste stat och dominerar hel Nato. USA har sedan mer än 100 år varit inblandad i ett stort antal konflikter och krig och har blandat sig i andra länders inrikespolitik i stor omfattning. Dess ekonomiska politik har skadat många via Världsbank och IMF, handelshinder och sanktioner. Skriften presenterar fakta och analys av USA:s utrikespolitik, ekonomi, handel och militära kapacitet, FN och internationella organisationer och hävdar att utrikes- och militärpolitik har sin grund i ekonomiska intressen. USA får ökat konkurrens av Kina och Ryssland med allierade i Nya Sidenvägen och en bipolär världs skönjs. Vi beskriver också karakteristika för dagens imperialism, mot bakgrund av analys av data och av andra författares arbeten, alltifrån Hobson över Lenin och Magdoff till Amin och Foster. Sammanfattning och studiecirkelfrågor finns mot slutet Beställning: Via anders.romelsjo@hotmail.com eller Swish 070–4888823. Pris: 60 kr, 130 kr inkl. porto.