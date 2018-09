Står Iran på tur för våldsam destabilisering?

Denna artikel av Patrik Paulov har nyligen publicerats i intressanta tidningen Proletären. Patrik Paulov, Proletären:



Lördagens terrordåd i sydvästra Iran skördade minst 29 dödsoffer.Attacken riktades mot en militärparad i staden Ahvaz men drabbade både soldater och civila. Förutom dödsoffren skadades ett sjuttiotal personer.

Kort efter dådet pekade Irans utrikesminister Mohammad Javad Zarif i skarpa ordalag ut de skyldiga.

”Terrorister rekryterade, tränade, beväpnade och betalda av en utländsk regim har attackerat Ahvaz. Barn och journalister bland offren. Iran håller regionala terrorsponsorer och deras US-amerikanska herrar ansvariga för sådana attacker”, skrev han på twitter.



Oavsett vad man anser om det religiösa styret i Iran och dess inhemska förtryck, så har den iranska utrikesministern starka belägg för att säga som han gör.

Det pågår och har under lång tid pågått en destabiliseringskampanj mot Iran, som inkluderar stöd till terrorism.

I januari 2007 höll USA:s dåvarande president George W Bush ett tal till nationen där han slog fast att det inte längre var al-Qaida som var USA:s främsta måltavla i ”kriget mot terrorismen”. Bush pekade istället ut ”shiaextremismen”, i vilken han inkluderade Iran, Syrien, libanesiska Hizbollah och vissa shiitiska rörelser i Irak.

Ett par månader senare publicerade den amerikanske journalisten Seymour Hersh en artikel i tidskriften The New Yorker under titeln ”The redirection”. Med fakta från källor inom makteliten i USA, Libanon och Saudiarabien redogjorde Hersh för den inledda destabiliseringen av Iran, Syrien och Libanon. Hersh förklarade att makthavarna i USA valt denna väg trots att de är medvetna om att den samtidigt stärker ”sunniextremistiska grupper som omfattar en militant syn på Islam och är fientliga till Amerika och sympatiserar med al-Qaida”.

I en uppföljande artikel året därpå rapporterade Hersh att USA satsat 400 miljoner dollar på att stödja regimfientliga grupper i Iran. Bland dessa fanns al-Qaidainfluerade sunniextremister i den sydvästra delen av landet. En av dessa grupper, Jundullah, utförde i oktober 2009 ett blodigt terrordåd som liknar det som skedde i lördags. Flera mindre attacker har sedan dess skett på olika platser i landet.

”Det strategiska tänkandet bakom denna hemliga operation är att provocera fram så mycket problem och kaos att den iranska regeringen gör misstaget att ta till aggressiva åtgärder, vilket ger intryck av ett land i akut kaos. Sedan har du vad Vita huset kallar ’casus belli’, en anledning att attackera landet”, sade Hersh i en intervju för radiostationen NPR i samband med sitt avslöjande.

Även om Syrien är det land som drabbats värst av den decennielånga destabliseringskampanjen så kvarstår Iran som en, enligt USA och dess allierade, ännu större fiende. Det har Donald Trump tydligt visat sedan han tillträdde på presidentposten.

Ivrigt påhejad av Saudiarabiens kung Abdullah och Israels premiärminister Netanyahu pekar Trump ut det iranska styret som den främsta källan till terrorism i Mellanöstern. På samma gång försöker USA strypa den iranska ekonomin med sanktioner och genom påtryckningar och hot mot de länder och företag som handlar med Iran.

Till detta ska läggas att CIA inlett ett nytt spionuppdrag i syfte att ”höja temperaturen i Iran”, såsom Wall Street Journal beskrev det i juni förra året.



När den öppna terrorn nu drabbar Iran är det inte konstigt att landets utrikesminister riktar anklagelserna mot USA och supermaktens vänner i Mellanöstern.

Oavsett vilken grupp det är som ligger bakom så är de utpekade medskyldiga. För det är USA, Saudiarabien, Israel och flera andra länder som under lång tid berett vägen för terrorn i Iran, Syrien och hela regionen.

