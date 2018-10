Merkel, Macron, Putin och Erdogan eniga om Syrien!

Vid ett möte i Istanbul igår menade Tysklands kansler Angela Merkel, Rysslands president Vladimir Putin, turkiske presidenten Tayyip Erdogan och Frankrikes president Emmanuel Macron att Syriens folk ska få bestämma landets framtid. Syria summit: Assad’s fate must be decided by Syrian people

Syriska nyhetsbyrån SANA

Inledande kommentar: Egentligen borde inte detta vara något att rapportera – det är en självklarhet i demokratin.

Men sanningen är ju att Västledare allt sedan krigets start har krävt att ”Assad måste bort” – helt utan respekt för demokrati och nationellt självbestämmanderätt – från ledare som anser sig vara goda demokrater.

Den 13 april deltog exempelvis Frankrike i olagliga bombangrepp mot Syrien tillsammans med USA och Storbritannien till följd av påståenden att den syriska regeringen använt gas mot den egna befolkningen. USA anfaller Syrien utan hänsyn till bevis och internationell rätt. Inget stöd fanns för detta och senare uppgifter talar mycket starkt för att detta var en ”fake” operation av terroristanknutna Vita Hjälmarna” (White Helmets). White Helmets och CNN medger falsk videopropaganda

Att EU:s tungviktare Frankrike och Tyskland gör ett bra gemensamt demokratiskt uttalande med Ryssland och Turkiet är naturligtvis en stor demokratisk framgång för rysk diplomati, och för fredsarbetet i Syrien.

Jag har nedan sammanfattat mötet, men behåller rapportens språk.



Rapport från mötet.

På en gemensam presskonferens efter toppmötet sade Erdogan att toppmötet syftade till att nå vapenvila för att stoppa blodsutgjutelsen i Syrien.

När det gäller Syriens politiska framtid, sade Erdogan. ”Bashar al-Assads öde ska inte att bestämmas av individer, utan det syriska folket.”

Han sa att fredsprocessen i Astana för den syriska konflikten givit ett exempel för det internationella samfundet i arbetet med att lösa krisen och tillade att Turkiet, Ryssland, Tyskland och Frankrike hade ”fruktbara och uppriktiga” samtal under lördags toppmötet i Istanbul.

Erdogan sade att toppmötet i Istanbul uppmanade till att en kommitté inrättades med uppgift att skriva en ny konstitution för Syrien så snart som möjligt. Putin sade att Moskva aktivt skulle delta i arbetet på detta.

”Vi har kommit överens om att öka samarbetet mellan våra fyra länder och på internationell nivå”, säger Erdogan.

Den turkiska presidenten betonade att Turkiet kommer att fortsätta att eliminera hot mot sin nationella säkerhet i östra Eufrat och i väster i Syrien.

President Putin sade att Ryssland räknade med Turkiet för att oppositionsstyrkorna skulle tvingas att dra sig tillbaka från buffertzonen i Syriens Idlib.

Han sa att det internationella samfundet borde göra gemensamma ansträngningar för Syrien och tillade att Ryssland och Turkiet uppmanade Frankrike och Tyskland att hålla en internationell konferens om krisen.

Putin sa Ryssland reserverade ”rätten att hjälpa Damaskus att eliminera terrorister i Idlib i händelse av provokation.”

Ledarna för Turkiet, Ryssland, Frankrike och Tyskland betonade också behovet av ett varaktig eldupphör i Syrien och behovet av att fortsätta slåss mot militanter. De vill i slutändan eliminera alla grupper som terroristförklarats av FN:s säkerhetsråd. Putin sa att Ryssland reserverade ”sin rätt att hjälpa Damaskus att eliminera terrorister i Idlib i händelse av provokation.”. Förutsättningar bör skapas så att flyktingar säkert och frivilligt kan återvända.

De fyra ledarna vill ha fria och rättvisa val under FN:s övervakning och i enlighet med de högsta internationella standarderna för öppenhet och ansvarighet med deltagande av medlemmar av diasporan

Ledarna välkomnade avtalet mellan Turkiet och Ryssland om demilitariseringen av Idlib och ”de lovordade framstegen när det gäller återkallande av tunga vapen och radikala grupper från den demilitariserade zonen som upprättats”. President Macron menade att ”Ryssland och Turkiet har förhandlat fram ett avtal som måste tillämpas strikt.”

Fransk president Emmanuel Macron sade att ett enat Syrien är mycket viktigt och tillägger att det syriska folket måste få bestämma sin egen framtid.

Sammandrag från presskonferensen:

Macrons inlägg: