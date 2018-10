Khashoggi och maktkampen mellan Turkiet och Saudiarabien.

Men han behöver amerikanskt stöd för att uppnå det. Frigivningen av den amerikanska pastorn (och CIA-agenten) Andrew Brunson kommer att ge honom good-will hos president Donald Trump. Men Trump bygger sin Mellanösternpolitik på sina relationer med Saudiarabien. en eller annan lösning måste hittas.

Det muslimska brödraskapet och CIA

Khashoggi var en ganska tvivelaktig figur. En ”journalist” som också var agent för underrättelsetjänst i Saudiarabien och i USA.

Khashoggis intellektuella intressen formades vid tjugo års ålder när han studerade i USA. Han var en passionerad medlem av Muslimska Brödraskapet. Brödraskapet var ett hemligt underjordiskt sällskap som ville rensa arabvärldne från korruption och autokratisk styre, som det såg ut som ett arv från västerländsk kolonialism.

Khashoggi hjälpte till att destabilisera Afghanistan i ett projekt av USA, / Saudiarabien och Pakistan. Han intervjuade Osama Bin Laden i Afghanistan och Sudan.

Slutar som agent åt Saudiarabien.

Khashoggi blev en skyddsling år den långvariga ledaren för den saudiska underrättelsetjänsten, Turki Faisal Al-Saud. Han var inblandad i flera ”projekt” i Afghanistan, Sudan och Algeriet. Khashoggi följde Turki som mediarådgivare när han blev ambassadör i London och senare i Washington.

Han stödde det Muslimska Brödraskapet under den ”arabiska våren”. Detta var i linje med Hillary Clintons och Barack Obamas regimsregimförändringspolitik i större delen av Mellanöstern. Efter president Mubaraks fall i Egypten och Brödraskapets valseger fruktade de saudiska härskarna att de stod på tur. De började finansiera motorrevolutioner i Egypten och på andra ställen. Under kung Salman och hans son förstärkte Saudiarabien nedtryckning av brödraskapets inflytande. Därför beslöt Khashoggi att lämna Saudiarabien. Vänner hjälpte honom med visum som gjorde att han kunde stanna i USA som fast bosatt.

Fred Hiatt, den neo-konservativa redaktören för Washington Post, hyrde honom. Washington Post publicerade kritiska artiklar mot Saudiarabien på engelska och arabiska. Nyligen lanserade Khashoggi en serie projekt som förberedde sig för en CIA-kontrollerad färgrevolution i Saudiarabien. …

Mäktiga vänner i Washington

Khashoggi har ett stort antal vänner i Washington. Vanliga journalister ser honom som en av sina egna. De känner att han inte förtjänar ett sådant hemskt öde. De neoliberala och de neo-konservativa gillade hans linje för regimskifte och stöd för ”Arabiska våren” och hans insats mot Saudiarabien. Många personer i kongressen känner honom personligen. De initierade förfaranden som skulle leda till sanktioner mot Saudis ledning. Medier, banker och kända personligheter drog sig tillbaka från en tre dagars finanskonferens i Riyadh som heter ”Davos in the Desert”.

Trumps dilemma.

Trump är under tryck för att ”göra någonting” för att straffa Saudiarabien och särskilt MbS. Men Trumps Mellanösternpolitik är beroende av Saudiarabien och av Mohammad bin Salman personligen. MbS finansierar den amerikanska ockupationen i Syrien. Trumps svärson, Jared Kushner, bygger sin ”fredsplan” för Netanyahu med Saudis godkännande. Sanktioner mot Iran kan bara upprätthållas om Saudiarabien ersätter förlusten av iransk produktion. Trumps ‘Make America Great Again ”-program förutsätter saudisk efterfrågan på amerikanska vapen. Han behöver också saudierna för att undvika ett fullständigt nederlag i Afghanistan. Sist men inte minst kommer Trump att uppleva Khashoggi-frågan som en del av anti-Trump-kampanjen.

Läs gärna hela artikeln Där säger Moon of Alabama att han tidigare trodde att det här fallet skulle lösas snabbt. När han nu ser hur många konsekvenser det har och hur många motstridiga intressen som är inblandade tror han att det kommer att pågå länge och att det också kan eskalera till något större om det inte kommer under kontroll.

As`ad AbuKhalil påConsortium News diskuterar mediabilden av Khashoggi . Han beskrivs av vissa media som en självständig, modig och demokratiskt inriktad journalist. Consortium News skriver ”David Hirst in The Guardian claimed Khashoggi merely cared about absolutes such as “truth, democracy, and freedom”. Human Rights Watch’s director described him as representing “outspoken and critical journalism.” Consortium skribent skriver ”Khashoggi was a loyal member of the Saudi propaganda apparatus.” Khashoggi var alls ingen företrädare för demokrati. Han menar att Khashoggi gjorde ett stor misstag då han närmade sig Qatar, som är Saudiarabiens huvudfiende nr 1, till och med före Saudiarabien. Menar As`ad AbuKhalil.