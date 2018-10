Har mordet på Khashoggi utförts av fiender till kronprins Mohammed Bin Salman? Konspirationsteori eller…?

En läsare sände mig den här länken för några dagar sedan. Den ger en helt annan bild av det sannolika mordet på Khashoggi. Naturligtvis är det mycket osäkert om beskrivningen stämmer. Men den är tillräckligt intressant och möjlig för en publicering även när nu Saudiarabien medgivit att Khashoggi dog på ambassaden och att saken ska utredas. Även om den kanske kan ges epitetet ”konspirationsteori”. Jag publicerar alltså artikeln som legat några dagar med tydlig tvekan

Om man ställer den viktiga frågan ”Qui bono” – Vem vinner på detta”? är svaret ”Motståndare till kronprins Mohammed bin Salman och Donald Trump”. Sådana finns det nog ganska gott om. Så mycket verkar klart att han dödats på eller nära konsulatet, och troligen av saudier. Kanske är MBS bara världens grymme klantskalle. Sju av hans livvakter uppges ha varit på konsulatet. Det torde agera för MBS, om de inte köpts över av MBS:s motståndare.

* Varför nu ingen kritik bland etablerade politiker och media mot Saudiarabiens grymma krig mot fattiga Jemen under helt falsk motivering. Ingen har påvisat något större stöd från Iran till houthie-rebeller, än mindre några iranska soldater i Jemen. Kolonialistiskt tänkande?

Saudiarabiens uttalande om att Khashoggi dödats vid slagsmål på konsulatet och att saken ska utredas av Saudiarabien under ledning av kronsprins Mohammed bin Salman möts inte av applåder precis. ”På lördagen slog EU fast att Saudiarabiens förklaring om vad som skett när Khashoggi dödades är ”otillräcklig” och ”icke övertygande”… ”USA:s president Donald Trump uttrycker sig förhållandevis försiktigt i frågan.

– Saudiarabien har varit en mycket bra allierad, men det som hänt är oacceptabelt”. Han beskrev Saudiarabiens påståenden om att Jamal Khashoggi dödats i ett slagsmål på konsulatet för trovärdiga och ett bra första steg i utredningen om vad som egentligen hände den saudiske journalisten”. DN

”Turkiets president Recep Tayyip Erdogan och Saudiarabiens kung Salman har i telefonsamtal kommit överens om att fortsätta utredningen om vad som hände Jamal Khashoggi, uppger Turkiets presidentkansli”.DN II

Jag har översatt delar av den långa artikeln, som inleds med en ingående beskrivning av Jamal Khashoggis ställning och karriär. The murder of Jamal Khashoggi:oil, sanctions and the anti-Trump establishment. Om någon börjar tala om konspiration kommer jag knappast att reagera.



Utdrag ur artikeln.

Och Saudiarabien har en ansträngd relation till Turkiet sedan tidigare. Det är därför osannolikt att Khashoggis försvinnande och sannolika dödsfall utförts av den saudiska regimen arbete under MBS (Mohammed bin Salman). Det finns många medlemmar i ”huset Saudi” som kan ha skäl att ogilla MBS och som upprätthåller nära kontakter med västerländska underrättelsetjänster. Samma människor skulle lätt få tillgång till diplomatpass som abehövs för att komma in på ambassaden i Turkiet, beordra personal att lämna, och göra sig av med Khashoggi och sedan få skulden att naturligt falla på den officiella saudiska regeringen.

I det avseendet påminner mordet på Khashoggi om hur professionella ryska medborgare (inklusive journalister som var kritiska mot den ryska regeringen) har dödats på främmande mark. Skulden har naturligtvis fallit på ryska regeringen och Vladimir Putin själv. Mordet på Khashoggi är mer eller mindre en kopia av denna typ av manipulativ operation.

Men om så är fallet har de som utförde dådet gjort ett bra jobb för att försvaga MBS.

Kung Salman släppte nyligen ett uttalande som antyder någon form av politisk intrig bakom händelsen: han betonade styrkan i Riyadhs förhållande till Ankara och ”betonade att ingen kunde undergräva deras förhållande”.

Antingen är MBS verkligen omdömeslös och galen och sänder eget folk för att utföra ett offentligt mord och få mycket kraftig internationell kritik för det eller så har någon lyckats att använda människor nära honom för att skada honom.

För Trump kommer detta högprofilerade mord mycket olämpligt. Trump och USA-republikanerna står förmodligen ett mycket tufft mellanårsval nästa månad, just efter det att oljesanktionerna mot Iran träder i kraft 4 november. För att undvika en oljekris och en kraftig ökning av oljepriset behöver Trump få saudierna att gradvis öka sin oljeproduktion och hålla bensinpriserna rimliga.Högre oljepriser betyder naturligtvis inte bara högre bensinpriser,utan högre kostnader för tillverkning i USA, ökad inflation och minskad ekonomisk tillväxt.

Enligt US Magnitsky Act ska USA införa sanktioner mot alla länder som är involverade i utomrättsliga dödsfall. Under de senaste dagarna har toppsenatorer i Foreign Relations Committee bett Trump att införa sanktioner mot den/de som är ansvariga för Khashoggi öde. Saudiarabien hotar med kraftigt höjda oljepriser vid sanktioner.

Kan det vara så att Trumps fiender i ”den djupa staten” organiserat det offentliga mordet på Khashoggi? För att försämra förhållandet mellan Trump och MBS och ge Trump ett nytt stort problem i Mellanöstern ? problem? Om vi ser på förre CIA-chefen John Brennan, en rasande motståndare till Trump så verkar svaret vara ”Ja”. Lämpligen borde kung Salman vidta omedelbara åtgärder mot de ansvariga. (Slut på arikeln)

Kommentar: Vill nu bara tillägga att tidpunkten för det troliga mordet kom mycket olägligt med tanke på den stora finansiella konferensen som Saudiarabien ordnat inom en snar framtid.