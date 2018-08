USA:s nya hårda sanktioner mot Ryssland? Trump eller ”Djupa staten?”

Demokratins stöttepelare USA (där presidenten valdes med aktivt stöd av 26 % av alla potentiella väljare), garanten för Sveriges säkerhet genom försarsminister Hultqvists briljanta avtal har åter visat musklerna inom ett av sina specialområden. Nej, jag menar inte stöd och krig via terrorister, ej heller stöd till/genomförande av statskupper mot demokratiska länder. Utan illegala sanktioner, vilket i internationell rätt ses om ekonomiska krigföring. Nu inför man åter illegala sanktioner mot Iran, men denna artikel handlar om de illegala sanktionerna mot Ryssland, de hårdaste någon. Som skäl anges ”Skripfal-fallet”. Alla vet ju att Ryssland låg bakom. Minsta bevis finns inte men det behövs ju inte – köp det eller bli kalla ”Putin-troll”! Eller sök vidare efter fakta och brist på fakta och förmedla efter förmåga.

Tecken på styrka? Ja, på sätt och vis. Att inte FN och hela världen står upp och protesterar, att ”Världssamfundet” håller tyst visar på styrka i USA:s politik. Eller?

Är det president Trump som går i bräschen för detta? Eller ”Den djupa staten”. Eller både-och? Jag återger uppgifter från Ryska Posten, en artikel jag hittat på Svenskt Världspolitiskt Forum, samt synpunkter i en artikel av Pål Steigan och därtill någon egen kommentar.

Stefan Lindgren skriver i ”Ryska Posten”: ”Sanktionskriget trappas upp Washington har nyligen infört en ny omgång sanktioner mot Ryssland med hänvisning till fallet Skrypal, försöket att förgifta dubbelagenten Sergej Skripal och dennes dotter Julia, trots all avsaknad av bevis.

Från 22 augusti blir det förbjudet att leverera amerikanska varor till Ryssland som kan användas i försvarsindustrin. I en andra etapp ska – om Ryssland vägrar tillåta ”oberoende inspektörer” övervaka

sin icke-existerande kemvapentillverkning (OPCW förklarade i fjol Ryssland, till skillnad från USA, för fritt från kemvapen) – de diplomatiska förbindelserna nedgraderas, det ryska flygbolaget Aeroflot förbjudas flyga till USA och nästan all export och import mellan länderna upphöra. Som om inte dessa sanktioner vore nog tornar ett större hot upp sig vid horisonten. En grupp kongressmän, tre

republikaner och tre demokrater, ledd av republikanen Lindsey Graham, har lagt fram ett lagförslag (Defending American Security from Kremlin Aggression Act of 2018,

förkortat DASKAA) som på grundval av ett rikt urval mediala påståenden om rysk inblandning i USA-valet, statssponsrade ryska hackaraktiviteter etc. dels samlar alla hittills beslutade sanktioner i en lag, dels förslår en rad nya drakoniska sanktioner som effektivt kommer att minska alla ekonomiska relationer till ett minimum och dessutom ålägga andra Nato-länder att göra detsamma.

Förre säkerhetspolitiske analytikerna i Pentagon F. Michael Maloof har synpunkter som publicerats i Russia Today, RT. RT: De senaste sanktionerna mot Ryssland visar att Trump inte har kontroll över sin administration Den har översatts av Tore Gannholm och har tidigare publicerat på Svenskt Världspolitiskt Forum Svenskt Världspolitiskt Forum . Jag har modifierat texten något.





Artikeln.

USA:s president Donald Trump har inte kontroll över sin egen administration, vilket framgår av de senaste sanktionerna mot Ryssland för det påstådda engagemanget i förgiftningen av Skripals i Storbritannien i mars. Sanktionerna kom samma dag som USA: s senator Rand Paul, R-Ky., meddelade på en resa till Moskva att han hade överlämnat ett brev till Rysslands president Vladimir Putin från Trump som önskade bättre förbindelser mellan de två länderna.

Av denna anledning verkar tidpunkten misstänkt och vilket kan bero på att Trump har sin egen utrikespolitik, medan Trump-administrationen, som huvudsakligen består av byråkrater som kallas ”Djupa staten” (Deep State), har sin egen. Just nu verkar de ha kontrollen, inte president Trump, över administrationen, och det har en negativ inverkan på relationen mellan Washington och Moskva.

Neocons, ledda av den nationella säkerhetsrådgivaren John Bolton, tillsammans med utrikesminister Mike Pompeo och FN-ambassadör Nikki Haley, utgör Trumps ”krigskabinett” som uppenbarligen syftar till att styra en hårdare linje mot Syrien, Nordkorea, Iran men även Ryssland .

Bolton, i synnerhet, har tydligt krävt regimskifte i några av dessa länder. Trump inte så mycket. Faktum är att han har sagt det motsatta. Ändå har den anti-ryska känslan förstärkts i Washington hos neokonservativa, som tillsammans med demokraterna, ”Djupa staten” och många av de vanliga medierna har drivit en falsk berättelse om samverkan mellan Ryssland och Trump.

Denna ihållande anti-ryska drive har medfört ytterligare hot om sanktioner av tvivelaktiga skäl, vilket kan ge upphov till ännu sämre diplomatiska förbindelser.

Även vid det kalla krigets höjd nådde relationerna mellan USA och Ryssland aldrig så dåliga som de har nu. De senaste sanktionerna påverkar främst dubbelt använd teknik, dvs. civila produkter med potentiella militära tillämpningar. De inkluderar gasturbinmotorer, elektronik och integrerade kretsar. Tidigare sanktioner som går tillbaka till Obama-administrationen har emellertid redan infört förbud mot många av dessa dubbla användningsområden. Dessutom har USA gett ett ultimatum och säger att om Ryssland inte ger försäkringar inom 90 dagar att det inte längre kommer att använda kemiska vapen och tillåta internationella inspektörer att inspektera sina produktionsanläggningar, kommer ytterligare sanktioner att genomföras. Men Ryssland förnekar att man använder kemiska vapen. Till skillnad från USA förstörde de sina kemiska vapenlager i enlighet med internationella fördrag. Genomförandet av sanktionerna härrör från bestämmelserna i lagen om utsläpp av kemikalier och biologiska vapen från 1991.



Lagstiftningen gav ett 60-dagars fönster för att påbörja sanktioner efter att Trump-administrationen fastställde att Sergei Skripal och hans dotter Yulia förgiftades av Novichok. USA kom till den slutsatsen sedan den brittiska regerings påstått att det var så.

Den amerikanska administrationen missade dock tidsfristen med mer än en månad.Konstigt nog har den brittiska regeringen inte genomfört liknande sanktionerr. Det kan spegla den fortsatta osäkerheten bland brittiska politiker och experter om Novichoks ursprung och oro över Storbritanniens handelsberoende av Ryssland. Men eftersom amerikanerna valde att genomföra sanktioner var det tydligen ingen invändning från London trots att den ursprungligen införde sanktioner genom att sparka ut ryska diplomater från landet.

Moskva förnekade dock starkt att det var inblandat i förgiftningen av Skripal och hans dotter. Novichok skapades av ryska forskare under det kalla kriget men användes aldrig på slagfältet. Ryska tjänstemän bad Storbritannien om bevis på ryskt engagemang och krävde en gemensam utredning som skulle genomföras av Kreml och brittiska regeringar.

Den brittiska regeringen avslog upprepade gånger erbjudandet, liksom andra västerländska medlemmar i FN:s säkerhetsråd, när Moskva sökte en sådan gemensam utredning.

USA hävdade att informationen som kopplade giften till Ryssland var ”klassificerad” (hemlighetsstämplad).

Resultat från undersökningen i Porton Down i bekräftade giftet var en form av Novichok men man kunde inte bestämma var giftet hade tillverkats eller vem hade använt det. Detta skapade ytterligare förvirring och orsakade tvister bland politikerna.



Det är känt att prover av Novichok har varit i händerna på många NATO-länder i flera år efter att den tyska utrikesunderrättelsetjänsten, Bundesnachrichtendienst eller BND, enligt uppgift hade fått ett prov från en rysk avhoppare på 1990-talet.

Formeln delades senare med Storbritannien, USA, Frankrike, Kanada och Nederländerna, där små kvantiteter Novichok enligt uppgift producerades i ett försök att utveckla motåtgärder.

Porton Down Lab hade på samma sätt fått prov att studera. Tjeckiens president Milos Zeman erkände nyligen att hans land syntetiserat och testat en form av Novichok. Sverige och Slovakien har också den tekniska förmågan att producera nervmedlet, enligt ryska tjänstemän.

Allt detta gör gör frågan om varför Storbritannien, och även USA, aldrig ville dela prover med Moskva bekymmersam. Ändå gick de alla in för att fördöma Moskva för förgiftningen, utan några bevis, och föreslå en anledning för ökade sanktioner mot Ryssland med målet att ytterligare isolera landet.

Det speglar behovet i synnerhet för USA att ha en demon för att försvara sina försvarskostnader för att stärka Nato fram till Rysslands gränser i form av en ny inneslutningspolitik som först lanserades i det kalla kriget.

Det kommer det att bli uppenbart att anklagelserna mot Ryssland är politiskt motiverade, som en ursäkt för att stänga inne Ryssland precis som Trump-administrationen alltmer finner att den USA-ledda unipolära världsordningen utmanas av mer än någonsin.

Anledningen till detta beror på att Trump själv inte har kontroll över sin egen administration, och kanske aldrig har haft det. Många av hans uttalande står i konflikt med varandra, vilket leder till ökad instabilitet i världens. Trump talar om bättre förbindelser med Ryssland, men demoniseringen av Ryssland av hans egen administration säger annat.

Det är uppenbart att man kan vänta sig sämre förbindelser mellan Moskva och Washington, med tanke på Trumps motstridiga destruktiva politik. (Slut på den artikeln).

Pål Steigan skriver ”Rysslands premiärminister Dmitrij Medvedev, som inte är känd för att använda stora ord, säger att Ryssland kommer att överväga åtgärder från USA i syfte att utforma Rysslands banker som en ekonomisk krigsförklaring och kommer att svara i enlighet därmed. ”Om förbudet mot banktransaktioner eller användning av valuta verkställs, kommer vi att se det som en ekonomisk krigsförklaring. Och vi måste diskutera ekonomiska, politiska och andra nödvändiga motåtgärder. ”

Medvedev sade att USA:s sanktioner mot rysk gasexport är inget annat än ett försök att tvinga på Europa den den amerikanska flytande naturgasen. Detta kränker marknaden och syftar till att skada Ryssland. Han påpekade att Kina också påverkas av USA: s sanktioner.” Detta är en fingervisning om att Ryssland och Kina samordna sin politik för ekonomisk krigföring, och att de kommer att fungera som allierade.

Rysslands utrikesminister Sergej Lavrov ringde USA:s utrikesminister Mike Pompeo 10 augusti 2018 och sade att Ryssland tillbakavisar kategoriskt påståendena som ligger till grund för sanskjonsvedtaket.

”Efter händelsen i Salisbury har varken USA eller Storbritannien eller något annat land lämnat in en enda bevis för sina påståenden”, säger Lavrov.

Det finns inte mycket kvar Helsingfors-andan när Trump och Putin talade om att förbättra de politiska och ekonomiska förbindelserna, och det är inte heller Trump som driver genom dessa sanktioner mot Ryssland. Det är kongressen som vill sabotera presidentens försök till avspänning med Ryssland. (Slut).

* Jag delar bedömningen att det är sannolikt andra krafter än den valde presidenten som har ansvar för de föreslagna sanktionerna, utan delar av administrationen. Förslaget kommer från USA:s UD och går direkt mot den valde presidentens Rysslandspolitik, om man utgår för vad denne själv säger. Detta innebär en klar inskränkning av demokratin.



