Nu tvingas vi inse klimatförändringen – och behovet av en samhällsplikt.

Den här rapporten i aktuella frågor har jag fått 27 juli av Berndt A. Paulsson, författare och tidigare reservofficer, som sedan en tid befinner sig i Thessaloniki, Grekland, där han varit många gånger.



”Sverige är drabbat av skogsbränder och vi är bestörta över att erfara att staten, vår egen regering, inte klarar av att bekämpa elden utan måste söka hjälp utifrån. Frivilliga människor ställer upp, men utrustning saknas. En vilseförd försvarsminister visar visserligen intresse på plats, men borde inse åtminstone två faktorer:

– Materiel, fordon, räddningsflygplan måste anskaffas och detta kan göras till bråkdelen av kostnaderna för tex. flygplanet JAS Gripen.

– När det brinner i knutarna – oavsett krig eller inte – skall militär inte tillåtas vara kvar på semester.

EU-hjälpen har kommit, men väl sent. Brandriskerna var kända för en månad sedan. Finns i dag någon outsoursad, privatiserad enhet som känner ansvar?

Finns det hjälp från Ryssland som har negligerats? Misstanken sprider sig att US/Nato-kanaler (med ryssfobi) i Försvarsmakten har påverkat detta nekande.

Förra sommaren drabbade stora bränder Portugal och i flera år har Grekland drabbats av mycket omfattande skogsbränder. Under ett av de värsta åren brann miljoner hektar skogsmark på Peloponnes och på öarna Samos och Evia. (En miljon hektar = mer än en miljon fotbollsplaner). Denna katastrof medförde att Grekland gjorde drastiska åtgärder för att förhindra liknande bränder i fortsättningen. Särskilda brandsläckningstjänster inrättades, och nya helikoptrar inköptes, (med lånade pengar), just avsedda för brandbekämpning. Grillning förbjöds och militär och frivilliga volontärer tränades för brandförsvar och med plantering av ny skog på avbrunna områden. Detta visade sig dock som mycket i det här korrupta landet vara mest prat och ingen verkan. Det grekiska samhället erbjuder nämligen inte ett fungerande vattensystem och brandsläckningsutrustning utefter vägarna är trasig. I det mest drabbade området, med 90 ihjälbrända offer, var husen byggda olagligt.

Vi i Sverige måste inse klimatförändringen och satsa medel till utrustning och träning i brandförsvar på ett bättre sätt, i en helt annan omfattning än tidigare. Är det någon, förresten, som reflekterat, likt fönsterglas och plåt i solvärme, över allt skräp i naturen?



Nu är hög tid att införa en allmän SAMHÄLLSPLIKT som innefattar försvarsplikten, (för eget territorium och med egna ledare) men dessutom ger utbildning och träning i räddningstjänst, ingående i ett brett samhällsansvar för alla kvinnor och män i pliktålder.

